胡姓釣客遭滯留今返家 陳玉珍爆溝通內幕：更高層人士不同意這事
今年3月份，兩名金門釣客因霧迷航被大陸海警船救起，其中胡姓釣客具現役軍人身分遭滯留至今。國民黨立委陳玉珍今（7）日上午將陪同家屬赴陸接回胡男，而她6日接受專訪時指出，其實本來認為此案很容易談成、可以更早解決，可陸方退讓、提出一些東西時，「我們已經很高階的官員也同意，但再高階的（官員）竟然沒辦法同意！」
記者王德蓉／綜合報導
陳玉珍6日在節目《今晚聊點有用的》指出，要接回胡姓釣客這段過程中間有很多跌宕起伏，曾覺得很沮喪、覺得兩岸關係很差，不過後來有一段時間重新恢復聯絡，讓她感觸良多，「大陸跟民進黨之間互信不足，很多事情就不容易談成」，當然最後大家都有互相站在對方角度思考，加上她們在中間做累積善意的功夫。
協調過程中，是否感覺到有人希望這件事情不要解決？陳玉珍表示，只有感覺到當陸方退讓、提出一些東西時，「我們已經很高階的官員也同意，但再高階的（官員）竟然沒有辦法同意」，她也不知道為什麼，不過最終還是有同意，只是拖到了一點時間，本預計此案6月底就會落幕，因此她的心情也是跌宕起伏。她也透露，去問了所認識的高官們，每個都說「是鴿派」，讓她忍不住質疑「誰是鷹派？」不過她也表示，事情圓滿解決總是好事，總是希望兩岸越來越好。