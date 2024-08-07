阿翔應該道歉？兩性專家痛罵謝忻「知三當三自己腿鬆怪不得別人」
謝忻2019年6月被拍到和已婚的阿翔（陳秉立）「隔車窗接吻」，近日她在節目上開嗆男方「欠我一個道歉」、「你TM就是沒用、龜縮的男人」，不解對方明明有千百種聯絡自己的方式，這5年卻從未給她一個說法。對此，兩性專家欣西亞痛批謝忻：「知三當三跟他偷情完全是妳個人的選擇，自己雙腿比較鬆，實在怪不得別人！」
記者楊穎軒／綜合報導
欣西亞昨（6）日在臉書發文，對於謝忻認為阿翔欠自己一個道歉，感到非常荒謬，直接點名質問：「謝小姐，當初對阿翔的已婚身分妳是知情的吧？不管他主動也好，勾引妳也好，兩個巴掌拍不響，知三當三跟他偷情完全是妳個人的選擇，可以這樣大言不慚地指責男人欠妳一個道歉，我還想請問妳跟阿翔的老婆道歉了沒？」
「自己把持不住、定性不足、道德錯亂、修行不夠、雙腿比較鬆，實在怪不得別人」，欣西亞說，謝忻事發5年後又出來接受訪問，對阿翔老婆太過殘忍，覺得她存心刷存在感，幫阿翔一家人複習舊傷痛，並點出阿翔斷聯的原因，「阿翔不跟妳聯繫，是出軌後對老婆僅有的尊重，其實也是對妳的慈悲。」
砲轟謝忻天生小三思維 她才該向阿翔老婆道歉
欣西亞問謝忻：「如果他還跟妳聯繫，兩人藕斷絲連，妳又如何真能放手？」認為阿翔並沒有向謝忻隱瞞已婚身分，女方不是無辜成為第三者的受害人，兩種情況完全不同，話鋒一轉，欣西亞開酸謝忻：「別試圖和知三當三的女人講道理、論廉恥，因為她們的思維就是和平常人不一樣，才會去當小三，然後，東窗事發時，千錯萬錯都是別人的錯。」
針對謝忻公開罵阿翔「你就是龜縮的男人」，欣西亞跟謝忻喊話：「如果還沒跟阿翔的老婆Grace道歉，也請不要龜縮，妳還欠她一個正式、誠懇的對不起哦！」網友紛紛附和：「謝謝妳的分析！太讚賞了！有些人的三觀，真的不得不給她一個巴掌」、「不但知道對方已婚，還跟他老婆當閨密，這個道德水準...正宮沒告她就應該偷笑了！」