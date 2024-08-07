奧運田徑／跑最快的哈佛生！Gabrielle Thomas奪女子200公尺金牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
Thomas在預賽以22秒20分組第一晉級，準決賽跑出21秒86，本次女子200公尺決賽沒有牙買加選手參賽，是自1976年來首次，Thomas也把握機會，在決賽以以21秒83摘下金牌，力壓新科女子100公尺金牌來自聖露西亞的Julien Alfred，另一名美國女將Brittany Brown以22秒20奪下銅牌，這也是自2012倫敦奧運後，美國再度於奧運女子200公尺包辦金牌和銀牌。
畢業於哈佛 奪金後Thomas有偉大夢想
Thomas畢業於哈佛大學，在哈佛Thomas攻讀神經生物學，並且是以法語上課，隨後在德州大學取得公共衛生碩士，在田徑場外Thomas是一名無庸置疑的「學霸」在訓練和比賽之餘，Thomas會前往醫院擔任志工，對此她表示很感謝自己有機會能夠做這樣的事，未來希望能夠開一間醫院或是非營利醫療組織，以擴大美國民眾獲得醫療保健的機會。
在2012年拿下奧運女子200公尺決賽金牌的Felix，正是Thomas的兒時偶像，根據《NBC News》報導，Thomas小時候一開始是打壘球和足球，但在2008年北京奧運看到Allyson Felix在賽道上奔馳後，Thomas就立志要成為一名短跑選手，「我一直都是她的粉絲，她很優雅，她在田徑場上也取得很多成就。」最終在2020東京奧運，Thomas和Felix一同成為美國田徑隊的一員，讓Thomas完成兒時夢想。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。