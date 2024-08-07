酷航再迎2架E190-E2客機　東南亞航網增馬六甲、戈達查帝

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酷航說明，戈達查帝擁有茂密的森林、天然瀑布和迷人的野生動物，為大自然愛好者提供了另一種探索方式。旅客還可前往附近的大萬隆地區，體驗當地文化和建築瑰寶。馬六甲則以其豐富的峇峇娘惹文化遺產提供了有趣的體驗。旅客可在夜市熱鬧的氛圍中品嚐正宗的娘惹菜餚，並探索這座聯合國教科文組織世界遺產名錄的城市歷史建築。
除了新航點之外，酷航也將於現有航點中運營E190-E2客機，包含飛往北乾巴魯的航班原為每週三次採空中巴士A320運營，另增加每週兩次由E190-E2客機運營航班。
此外，飛往巴厘巴板與望加錫的E190-E2航班班次，也將從每週三班增加到每週四班，自11月起，飛往菲律賓大堡的航班，將從目前的每週七班增加到每週九班；從2024年12月起，飛往寮國永珍的航班，將從目前的每週三班增加到每週四班。
新增的戈達查帝和馬六甲航點，是繼酷航最近宣布的另一個新航點–馬來西亞梳邦（2024年9月1日開航）之後的最新動態。梳邦距吉隆坡僅28公里，為旅客前往馬來西亞首都提供了另一個便捷的門戶。
加上酷航現有機隊所服務的目的地，自10月起，酷航每週將有78班飛往印尼、115班飛往馬來西亞，到2024年11月，每週將有37班飛往菲律賓，到2024年12月，每週將有4班飛往寮國，酷航的航網將拓展至72個目的地，為旅客提供更多前往東南亞非都會區城市的直航選擇，進一步鞏固新加坡作為區域航空樞紐的地位
酷航分享，即日起可透過酷航網站、手機App及其他銷售通路，預訂台北出發往戈達查帝和馬六甲的航班，經濟艙飛往戈達查帝，單程最低含稅價新台幣3,662元起；飛往馬六甲，單程最低含稅價新台幣2,967元起。
酷航執行長湯康莊(Leslie Thng) 表示：「我們非常高興地宣布，在我們不斷擴展的航網中，又新增了印尼的戈達查帝與馬來西亞的馬六甲兩個目的地。自從我們5月引進E190-E2客機以來，我們的航班持續保持強勁的需求，連接許多往返東南亞各目的地的旅客。我們對航空市場的需求充滿信心，也邀請我們的旅客們與旅伴一同漫步，探索新的目的地並融入當地文化，與酷航一同創造更多難忘的旅行體驗。」