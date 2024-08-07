馬斯克怒喊取消也沒用！台灣好市多「特斯拉繼續賣」 官方曝內情
台灣特斯拉（Tesla）與好市多合作開賣特斯拉電動車，並且加碼優惠好禮三選一，包括免費超級充電里程、滿電出門方案資格等，不過特斯拉執行長馬斯克顯然不滿意該合作計畫，在社群平台X上發文直言「不允許」該優惠活動。對此，台灣好市多出面聲明，賣場推出的優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案，因此仍會持續販售特斯拉。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣好市多與特斯拉宣布合作推出促銷方案，有多名消費者昨（7）日於好市多賣場已看到特斯拉車款展出，不過該優惠資訊遭轉載至社群平台X後，釣出馬斯克本文在底下回應，留言稱「我剛剛取消了這促銷活動，這並未被允許」。
對此台灣好市多透露，賣場將持續販售特斯拉，「此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售。好市多銷售之優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。」
回顧具有爭議的優惠文宣，促銷方案包含寫著「充電禮遇」三選一，包含5000公里免費超級充電里程（一年使用期限）、旅行用Type2充電座套件、滿電出門方案資格（家用壁掛式充電設備，認證廠商客製規劃、安裝）3選1；「獨家夏季配件套裝」，指定車款3M隔熱紙特斯拉車主專用套裝9折、好市多電商折價券1萬元。
據悉，好市多獨家合作的部分為隔熱紙以及線上購物券，充電禮遇則為台灣特斯拉主動加贈給車主的優惠。《NOWnews》記者上午10時持續聯繫台灣特斯拉，不過至截稿前皆無人接聽，訊息也未讀取，尚無相關說明。