獨／馬斯克取消晚了！好市多特斯拉「火速成交」　買家全住這縣市

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好市多現場販售兩款特斯拉，包括「Tesla Model 3 RWD」售價169萬9900元，以及「Tesla Model Y RWD」173萬4900元。雖說售價官方定價相同，不過除了好市多黑賺卡可以回饋3%，相當於可以再獲得5萬993元、5萬2047元回饋金外，好市多額外贈送3M隔熱紙特斯拉車主專用套裝9折、好市多電商折價券1萬元。
並且台灣特斯拉加碼，充電禮遇三選一，包括5000公里免費超級充電里程（一年使用期限）、旅行用Type2充電座套件、滿電出門方案資格（家用壁掛式充電設備，認證廠商客製規劃、安裝）三選一。若選擇家用壁掛式充電設備，包含安裝費用價值2萬7000元。也就是說若購買「Tesla Model Y RWD」，相當於省下約9萬2047元。
回顧整起事件，台灣特斯拉（Tesla）與好市多合作開賣特斯拉電動車，並且加碼優惠好禮三選一，不過特斯拉執行長馬斯克顯然不滿意該合作計畫，在社群平台X上發文直言「不允許」該優惠活動。對此，台灣好市多今（7）透日露，賣場將持續販售特斯拉，「此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售。好市多銷售之優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。」
據悉，好市多獨家合作的部分為隔熱紙以及線上購物券，充電禮遇則為台灣特斯拉主動加贈給車主的優惠。《NOWnews》記者上午10時持續聯繫台灣特斯拉，不過至截稿前皆無人接聽，訊息也未讀取，尚無相關說明。