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獨／馬斯克取消晚了！好市多特斯拉「火速成交」　買家全住這縣市

▲特斯拉執行長馬斯克跨海怒喊中止優惠來不及了，台灣好市多開賣特斯拉，已成交超過一台。（圖／記者張勵德攝）
▲特斯拉執行長馬斯克跨海怒喊中止優惠來不及了，台灣好市多開賣特斯拉，已成交超過一台。（圖／記者張勵德攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣特斯拉（Tesla）與好市多合作，昨（6）日在賣場開賣特斯拉電動車，並且加碼優惠好禮三選一。雖然特斯拉創辦人馬斯克在社群平台X上發文直言「不允許」該優惠活動，不過《NOWnews今日新聞》記者直擊中和好市多現場，據可靠消息指出，特斯拉電動車已成交超過一台，並且成交的門市集中在新北市好市多分店。

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《NOWnews今日新聞》記者直擊中和好市多現場，雖然馬斯克在社群平台怒喊取消、中止該優惠活動，不過今（7）日中和好市多現場持續展出特斯拉電動車，也有不少消費者圍觀詢問，據現場人員透露，昨（1）日展出後已成交超過1台，且買家除了中和店外，都是在新北的好市多門市成功售出

好市多現場販售兩款特斯拉，包括「Tesla Model 3 RWD」售價169萬9900元，以及「Tesla Model Y RWD」173萬4900元。雖說售價官方定價相同，不過除了好市多黑賺卡可以回饋3%，相當於可以再獲得5萬993元、5萬2047元回饋金外，好市多額外贈送3M隔熱紙特斯拉車主專用套裝9折、好市多電商折價券1萬元。

並且台灣特斯拉加碼，充電禮遇三選一，包括5000公里免費超級充電里程（一年使用期限）、旅行用Type2充電座套件、滿電出門方案資格（家用壁掛式充電設備，認證廠商客製規劃、安裝）三選一。若選擇家用壁掛式充電設備，包含安裝費用價值2萬7000元。也就是說若購買「Tesla Model Y RWD」，相當於省下約9萬2047元。

▲特斯拉執行長馬斯克怒喊中止優惠來不及了，好市多特斯拉已成交超過一台。（圖／記者張勵德攝）
▲「Tesla Model 3 RWD」售價169萬9900元。（圖／記者張勵德攝）
▲特斯拉執行長馬斯克怒喊中止優惠來不及了，好市多特斯拉已成交超過一台。（圖／記者張勵德攝）
▲「Tesla Model Y RWD」173萬4900元。（圖／記者張勵德攝）
▲「Tesla Model 3 RWD」售價169萬9900元
▲台灣特斯拉（Tesla）與好市多合作，昨（6）日在賣場開賣特斯拉電動車，並且加碼優惠好禮三選一。（圖／記者張勵德攝）
回顧整起事件，台灣特斯拉（Tesla）與好市多合作開賣特斯拉電動車，並且加碼優惠好禮三選一，不過特斯拉執行長馬斯克顯然不滿意該合作計畫，在社群平台X上發文直言「不允許」該優惠活動。對此，台灣好市多今（7）透日露，賣場將持續販售特斯拉，「此為好市多與台灣特斯拉原廠合作銷售。好市多銷售之優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券，而非充電方案。」 

據悉，好市多獨家合作的部分為隔熱紙以及線上購物券，充電禮遇則為台灣特斯拉主動加贈給車主的優惠。《NOWnews》記者上午10時持續聯繫台灣特斯拉，不過至截稿前皆無人接聽，訊息也未讀取，尚無相關說明。

▲馬斯克在國外網友對台灣好市多與特斯拉的促銷活動發文底下回應，留言稱「我剛剛取消了這促銷活動，這並未被允許」。（圖／翻攝自X）
▲馬斯克在國外網友對台灣好市多與特斯拉的促銷活動發文底下回應，留言稱「我剛剛取消了這促銷活動，這並未被允許」。（圖／翻攝自X）

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