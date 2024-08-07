沒空接機金門之光李洋！陳玉珍自曝都是為了「他」

替台灣拿下巴黎奧運金牌的羽球男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟今（7）日順利抵台，而金門立委陳玉珍本來要到桃園機場迎接金門子弟兵李洋，但卻現身松山機場準備返回金門，她也在臉書自曝，自己先回金門，是為了再轉赴廈門接回滯留在大陸的胡姓釣客。
記者王德蓉／綜合報導
陳玉珍今天一早就出現在松山機場準備回金門，她在臉書發文指出，「返鄉，所有人心裡最深的盼望」，對於一年往返台金數百次的她而言，今天返回金門的這一趟飛行，特別有意義。她透露，昨晚有居住在桃園的鄉親，邀請她一早一起去桃園機場去歡迎金門之光李洋歸國搭機抵達桃園機場，她表示，自己今天一早必須回金門到廈門接回滯留的大陸的金門鄉親胡姓釣客返回金門。
陳玉珍表示，這4、5個月密集往返大陸、台金之間，不止為鄉親，也是為兩岸和平往來。這其中經歷的跌宕起伏、心中的感慨萬千，許多過程，不足為外人道。想到年輕讀過的，陳之藩的《謝天》，內容寫道「無論什麼事，得之於人者太多，出之於己者太少。」陳玉珍說，許多事的成就 ，不僅需要「先人的遺愛與遺產」、「眾人的支持與合作」、還要「機會的等候與到來」，「越是真正作過一點事，越是感覺自己的貢獻之渺小」，「因為需要感謝的人太多了，就感謝天罷。」