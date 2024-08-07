謝忻酸阿翔龜縮欠她道歉遭抨擊！作家H力挺發聲：我不認為她有錯

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作家H看到自己訪問謝忻的內容在網路上引發網友議論，他也發文表示，「我對不起老鄉，但我不認為她有錯。」並接著說，自己邀請謝忻來節目進行訪問，討論了如何從人生困境中走出，本意是希望帶給觀眾正能量，在聊完之後也認為可以給觀眾好的感受，呈現出走出過往陰霾的瀟灑感。不過，節目播出後，雖然有支持者，但依然也有不少網友留言謾罵。
對此，作家H表示：「我依舊想要出來講幾句話，因為她的心情肯定多少又被拉回當時那個時空背景了，而這一切，和我有關。五年前我就不會譴責她，五年後如果因為我，而讓她心情又受影響，我是真的會感到悲哀。」作家Ｈ也提到，有網友留言要謝忻先向對方老婆道歉，他看到之後也在留言附上新聞連結，「證實謝忻在那當下已經做了！」
謝忻承擔後果仍背負罵名 作家H長文向謝忻道歉
作家H也指出，謝忻在事件發生後，也承擔所有後果，包含失去工作跟公開道歉，但社會對她的批評至今仍未平息，讓他感到相當疑惑，已經5年了，謝忻還需要做什麼才可以回復平靜。而謝忻在節目中所提到，認為阿翔還欠她一個道歉這件事，作家H則坦言：「這已經是婚姻之外的事情，因為該受的處罰，謝忻已經承受完畢了！她與那個男人之間有過什麼約定，承諾，或者她被欺騙過什麼，有誰知道？如果沒有人想提，就不應該在這個時空背景下，還要指著謝忻講不好聽的話！」
作家H也強調：「她已經走完她的罪贖之旅，她只希望得到一個基本尊重，難道這事情，有那麼難懂嗎？」對於邀請謝忻上節目而衍生出後續的事情，作家H坦言：「早知道會這樣的話，我不會邀請她上節目。我對不起謝忻，因此我必須出來講講話。支持也好，不支持也罷！」
此外，作家H也提到，「當男人外遇事件發生，女人們卻是幾乎炮口一致對著小三時，就代表著這個社會，依舊被父權操控著，因為真正做錯事、做壞事的那個雄性，沒有人敢挑戰！」最後他也指出，「想做到男女平等，就必須在任何一個社會案例上，做出有別於過去的決定與結論。所謂的大義滅親，正是如此！」