特企／公私協力打詐　富邦人壽與北市府合辦「防詐細胞培力」宣導

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富邦人壽總經理陳世岳表示，近年詐騙案層出不窮，手法讓人始料未及，儼然已危害國人財務安全，富邦人壽以社會責任為己任，從企業內外、識詐阻詐多管齊下；與市府及各局深化合作，由專業律師走訪與市民對談，在第一線解決困惑，並順勢傳達正確識詐觀念，展現協力打詐聯防助益。
公私協力完善識詐防護網 強化市民識詐知能
「防詐細胞培力」目標將識詐知能擴及轄內，讓市民瞭解詐騙態樣案例，擴大反詐宣導量能，期待如同施打防詐疫苗，培養防詐細胞發揮各圈層力量，提升識詐警覺阻防身陷詐騙。由民政局邀請各里長、社區志工、市民共同參與；警察局分析各區差異，因地制宜宣導最新詐欺態樣案例；地政局分享不動產交易詐騙，並推廣地籍異動即時通資訊；富邦人壽則以金融保險專業面向，解析詐騙案例，宣導企業阻詐作為。
重陽敬老金發放在即 呼籲市民嚴防詐騙集團
鑒高齡受騙案件頻傳，富邦人壽與北市府攜手合作，透過「防詐細胞培力」，呼籲銀髮族注意顧好積蓄、個資及小心陌生來電，呼籲市民注意家中長者異常情緒反應，以減遭詐風險。公私協力共建安全堅固識詐防護網，也提醒民眾若得知不明金融、不動產相關資訊，請洽165反詐騙專線諮詢，切勿交付財物或個資給陌生第三人，保護自身財產安全。