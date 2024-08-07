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特企／公私協力打詐　富邦人壽與北市府合辦「防詐細胞培力」宣導

▲富邦人壽響應「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」與臺北市政府合作於轄內行政區及各鄰里展開「防詐細胞培力」巡迴宣導活動。（圖／業者提供）
▲富邦人壽響應「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」與臺北市政府合作於轄內行政區及各鄰里展開「防詐細胞培力」巡迴宣導活動。（圖／業者提供）

本報訊

詐騙犯罪型態與手法不斷翻新，富邦人壽響應「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，發揮企業影響力與臺北市政府合作於轄內12行政區、遍及456里展開「防詐細胞培力」巡迴宣導活動，橫向串聯臺北市警、地、政等單位，齊力向市民宣導常見的詐騙樣態；首發於5日假信義區公所登場，臺北市政府祕書長李泰興揭開活動序幕，富邦人壽法務處處長陳櫻芽資深副總代表致詞，警察局局長李西河、地政局局長陳信良、研考會主委余振華、民政局主任秘書陳宗蔚、信義區公所區長陳冠伶等首長到場支持，期透過鄰里守望、細胞擴散方式，建立臺北市識詐防護網，提高市民防範意識減少受騙機率。

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臺北市政府祕書長李泰興表示，臺北市在「偵防詐欺犯罪工作執行計畫」及「全國同步查緝車手專案行動」皆六都第一，而詐騙手法翻新快，臺北市政府深刻體認單靠政府力量是不夠的，需共同築起堅固防詐牆，攜手富邦人壽，執行「防詐細胞培力」計劃，培養眾多「防詐細胞」，深植防詐意識，保護全民財產安全。

富邦人壽總經理陳世岳表示，近年詐騙案層出不窮，手法讓人始料未及，儼然已危害國人財務安全，富邦人壽以社會責任為己任，從企業內外、識詐阻詐多管齊下；與市府及各局深化合作，由專業律師走訪與市民對談，在第一線解決困惑，並順勢傳達正確識詐觀念，展現協力打詐聯防助益。

公私協力完善識詐防護網 強化市民識詐知能
「防詐細胞培力」目標將識詐知能擴及轄內，讓市民瞭解詐騙態樣案例，擴大反詐宣導量能，期待如同施打防詐疫苗，培養防詐細胞發揮各圈層力量，提升識詐警覺阻防身陷詐騙。由民政局邀請各里長、社區志工、市民共同參與；警察局分析各區差異，因地制宜宣導最新詐欺態樣案例；地政局分享不動產交易詐騙，並推廣地籍異動即時通資訊；富邦人壽則以金融保險專業面向，解析詐騙案例，宣導企業阻詐作為。

重陽敬老金發放在即 呼籲市民嚴防詐騙集團
鑒高齡受騙案件頻傳，富邦人壽與北市府攜手合作，透過「防詐細胞培力」，呼籲銀髮族注意顧好積蓄、個資及小心陌生來電，呼籲市民注意家中長者異常情緒反應，以減遭詐風險。公私協力共建安全堅固識詐防護網，也提醒民眾若得知不明金融、不動產相關資訊，請洽165反詐騙專線諮詢，切勿交付財物或個資給陌生第三人，保護自身財產安全。

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