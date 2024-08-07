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人物／奉獻台灣60年終身未嫁！彭蒙惠陪伴千萬華人學英語、傳播愛

▲彭蒙惠去年6月取得中華民國身分證，由台北市長蔣萬安親自頒贈。蔣萬安說，「能親自將中華民國身分證及台北市戶口名簿交給彭老師，是我莫大的榮幸，謝謝彭老師加入台北市的大家庭，台北永遠是您最溫暖的家。」（圖／翻攝蔣萬安臉書）
▲彭蒙惠去年6月取得中華民國身分證，由台北市長蔣萬安親自頒贈。蔣萬安說，「能親自將中華民國身分證及台北市戶口名簿交給彭老師，是我莫大的榮幸，謝謝彭老師加入台北市的大家庭，台北永遠是您最溫暖的家。」（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者何哲欣／台北報導

《空中英語雜誌》創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）6日傍晚去世，享耆壽98歲。彭蒙惠在1962年創辦《空中英語教室》，60年多年來教導數百萬華人學英語，1963年也創立第一個全職華人福音合唱團「天韻合唱團」，創作華人福音歌曲傳遞福音，去年她正式取得中華民國國籍，她的人生幾乎都奉獻給台灣的教育，在台灣不斷傳遞愛與良善。

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彭蒙惠是虔誠的基督徒，出生於美國西雅圖，12歲就跟上帝約定要到中國傳揚福音。1948年大學畢業後，隻身到上海，但卻遇到國共內戰，於是只能不斷逃亡，先逃到香港，1951年來到台灣花蓮開始服事，創立她第一個福音廣播節目，還取了原住民名字利百佳。

之後彭蒙惠又先後搬到台中、台北，繼續創設廣播電台傳播福音。60年代開始，她發覺台灣因國際時事變遷，對於英語學習有很大的需求，於是在開始在廣播節目上錄製英語教學節目，接著不斷發展，陸續出現《大家說英語》、《空中英語教室》、《彭蒙惠英語》三種不同程度的雜誌，方便讀者學習。同時也隨著科技日新月異，這三種雜誌不只有廣播，還出現電視版、網路版等不同平台工具。

其中《空中英語教室》是台灣公認發行量最大的英語教學雜誌，不只獲獎無數，發行量也不斷成長，從一開始只是一份2萬人訂閱、只局限在教友圈的雜誌，2003年達到最高將近60萬發行量。之後雖因數位化時代來臨，發行量始終未破60萬，但《空英》憑藉卡帶、CD等不同載具，繼續發揮它無以倫比影響力。

彭蒙惠來台後就愛上台灣，一生也奉獻給台灣，終生未嫁。她一生奉獻的原動力就是愛神愛人、永不止息，她的中文名，就是「蒙」主恩「惠」意思。為了感謝她對台灣貢獻，2002年總統府頒發紫色大綬景星勳章；西雅圖市政府也在2014年宣布4月2日為「彭蒙惠日」，來表揚她這一生對華人的卓越貢獻。

去年6月，96歲的彭蒙惠正式成為台灣人，由台北市長蔣萬安親自頒發身分證和戶口名簿，成為第21位殊勳歸化的台北市民。她說，「在台灣已經很久，與你們在一起，工作在這，心也在這，台灣就是我的家。」

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