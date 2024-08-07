人物／奉獻台灣60年終身未嫁！彭蒙惠陪伴千萬華人學英語、傳播愛

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之後彭蒙惠又先後搬到台中、台北，繼續創設廣播電台傳播福音。60年代開始，她發覺台灣因國際時事變遷，對於英語學習有很大的需求，於是在開始在廣播節目上錄製英語教學節目，接著不斷發展，陸續出現《大家說英語》、《空中英語教室》、《彭蒙惠英語》三種不同程度的雜誌，方便讀者學習。同時也隨著科技日新月異，這三種雜誌不只有廣播，還出現電視版、網路版等不同平台工具。
其中《空中英語教室》是台灣公認發行量最大的英語教學雜誌，不只獲獎無數，發行量也不斷成長，從一開始只是一份2萬人訂閱、只局限在教友圈的雜誌，2003年達到最高將近60萬發行量。之後雖因數位化時代來臨，發行量始終未破60萬，但《空英》憑藉卡帶、CD等不同載具，繼續發揮它無以倫比影響力。
彭蒙惠來台後就愛上台灣，一生也奉獻給台灣，終生未嫁。她一生奉獻的原動力就是愛神愛人、永不止息，她的中文名，就是「蒙」主恩「惠」意思。為了感謝她對台灣貢獻，2002年總統府頒發紫色大綬景星勳章；西雅圖市政府也在2014年宣布4月2日為「彭蒙惠日」，來表揚她這一生對華人的卓越貢獻。
去年6月，96歲的彭蒙惠正式成為台灣人，由台北市長蔣萬安親自頒發身分證和戶口名簿，成為第21位殊勳歸化的台北市民。她說，「在台灣已經很久，與你們在一起，工作在這，心也在這，台灣就是我的家。」