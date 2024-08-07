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特企／鹿港醫師與腸病毒奮戰的故事　腸病毒71型疫苗上市一年回顧

▲鹿港小鎮醫師張容毓院長與林口長庚兒童醫院陳志榮教授，對抗腸病毒故事分享。（圖／高端提供）
▲鹿港小鎮醫師張容毓院長與林口長庚兒童醫院陳志榮教授，對抗腸病毒故事分享。（圖／高端提供）

本報訊

鹿港小鎮診所張容毓院長親身經歷的故事。她是一位視病猶親、深富愛心的小兒科醫師；同時，她也曾體會過身為家長面對腸病毒71型時，心中那股恐懼與煎熬。十多年前，台灣爆發腸病毒71型大流行，母兼父職的她，工作與家庭蠟燭兩頭燒，而她的孩子當時也被感染，並在短短兩天內迅速發展成神經重症，突然出現肌躍型抽搐，甚至還有腦幹腦炎的症狀，孩子緊急在半夜進小兒加護病房。所幸，在張醫師的照料和醫療團隊的努力下，孩子順利恢復了健康。如今，孩子的學業表現非常優異，並立志追隨媽媽成為一位好醫師。

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「終於，我們的孩子有腸病毒71型疫苗了！」張容毓醫師有感而發地說，去(2023)年八月腸病毒71型疫苗正式上市施打，來我們診所的孩子很多都有接種，然後我們也會一個個打電話關心孩子接種疫苗後的情況，結果發現孩子幾乎都沒有不舒服的反應，發燒的比例也非常低。由我們診所建立的追蹤資料看來，腸病毒71型疫苗不僅保護效果很好，且幾乎沒什麼副作用。孩子與家長終於不必再擔心這個可怕的威脅，真是再好不過了！

根據疾管署腸病毒疫情監測資料顯示，目前亞太國家腸病毒疫情嚴峻，國內腸病毒疫情亦創十年新高，腸病毒疫苗已成為國內家長詢問度最高的自費疫苗。父親節前夕正逢腸病毒71型疫苗上市一週年，林口長庚紀念醫院兒童感染科陳志榮醫師指出，腸病毒71型併發重症及死亡率都是最高的，經過一年來的臨床觀察，腸病毒71型疫苗的安全性良好，且副作用比例也很低，具有相當好的疫苗接種效益，建議家中如有六歲以下的孩童，可盡快帶孩子接種疫苗。 

陳志榮醫師說明，目前預防腸病毒71型最有效的方式就是接種疫苗。家長從剛開始的觀望態度，也轉變為踴躍施打的趨勢。綜觀國內有一家廠商的三期臨床試驗數據，不僅看到臨床試驗中施打疫苗組的受試者均「無人受到感染」，顯示疫苗具有極高的有效性。此外，常用來評估疫苗長期效力的「Kaplan-Meier curve (存活曲線)」指標，在經過長達600天的追蹤之後，呈現出100%保護的完美存活線。這些臨床數據也成功發表在國際知名期刊《The Lancet刺胳針》，並特別獲得期刊專文推薦，足見這是支非常有效且安全的疫苗。

陳志榮醫師還補充，根據中國腸病毒71型疫苗的真實世界數據，相較於臨床三期的保護力數據還有九成以上，但只接種兩劑的兩歲以下低齡幼兒，由於其免疫系統尚未成熟，保護力在半年之後已降到八成以下，因此建議透過追加劑(第三劑)的施打，確保孩童擁有足夠的保護力。

高端疫苗總經理李思賢表示，聽到張醫師的故事，更讓我們堅信高端疫苗的方向。目前，國內施打數量突破20萬劑，國內兩家廠商的市占率約為9：1。感謝醫療人員及廣大家長對於我們的支持，未來我們會持續為國人提供高品質的疫苗，幫助每個孩子穩健成長，相信這也是給各位父母最好的父親節禮物。

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