特企／鹿港醫師與腸病毒奮戰的故事　腸病毒71型疫苗上市一年回顧

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根據疾管署腸病毒疫情監測資料顯示，目前亞太國家腸病毒疫情嚴峻，國內腸病毒疫情亦創十年新高，腸病毒疫苗已成為國內家長詢問度最高的自費疫苗。父親節前夕正逢腸病毒71型疫苗上市一週年，林口長庚紀念醫院兒童感染科陳志榮醫師指出，腸病毒71型併發重症及死亡率都是最高的，經過一年來的臨床觀察，腸病毒71型疫苗的安全性良好，且副作用比例也很低，具有相當好的疫苗接種效益，建議家中如有六歲以下的孩童，可盡快帶孩子接種疫苗。
陳志榮醫師說明，目前預防腸病毒71型最有效的方式就是接種疫苗。家長從剛開始的觀望態度，也轉變為踴躍施打的趨勢。綜觀國內有一家廠商的三期臨床試驗數據，不僅看到臨床試驗中施打疫苗組的受試者均「無人受到感染」，顯示疫苗具有極高的有效性。此外，常用來評估疫苗長期效力的「Kaplan-Meier curve (存活曲線)」指標，在經過長達600天的追蹤之後，呈現出100%保護的完美存活線。這些臨床數據也成功發表在國際知名期刊《The Lancet刺胳針》，並特別獲得期刊專文推薦，足見這是支非常有效且安全的疫苗。
陳志榮醫師還補充，根據中國腸病毒71型疫苗的真實世界數據，相較於臨床三期的保護力數據還有九成以上，但只接種兩劑的兩歲以下低齡幼兒，由於其免疫系統尚未成熟，保護力在半年之後已降到八成以下，因此建議透過追加劑(第三劑)的施打，確保孩童擁有足夠的保護力。
高端疫苗總經理李思賢表示，聽到張醫師的故事，更讓我們堅信高端疫苗的方向。目前，國內施打數量突破20萬劑，國內兩家廠商的市占率約為9：1。感謝醫療人員及廣大家長對於我們的支持，未來我們會持續為國人提供高品質的疫苗，幫助每個孩子穩健成長，相信這也是給各位父母最好的父親節禮物。