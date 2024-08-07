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謝忻要阿翔道歉！閨密陳沂轟「一個巴掌拍不響」：是妳對不起別人

▲謝忻（左圖）當年和阿翔爆出婚外情，日前坦言對方欠自己一個道歉，連閨密陳沂（右圖）都看不下去，直言一個巴掌拍不響，砲轟她：「是妳怎麼對不起別人，不是別人對不起妳。」（圖／謝忻、陳沂臉書）
▲謝忻（左圖）當年和阿翔爆出婚外情，日前坦言對方欠自己一個道歉，連閨密陳沂（右圖）都看不下去，直言一個巴掌拍不響，砲轟她：「是妳怎麼對不起別人，不是別人對不起妳。」（圖／謝忻、陳沂臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星謝忻5年前被爆出和阿翔（陳秉立）有婚外情，兩人被狗仔拍到接吻畫面，導致謝忻的演藝事業大受影響，沉寂了好一陣子，直到近年來才慢慢回歸到螢光幕前，日前謝忻受訪時提到這段過去，氣得表示：「我會覺得其實你欠我一個道歉。」立刻引發外界不滿，連她的閨密陳沂都看不下去，直言一個巴掌拍不響，砲轟對方：「是妳怎麼對不起別人，不是別人對不起妳。」

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▲阿翔、謝忻傳出緋聞。（圖／翻攝自臉書）
▲女星謝忻5年前被爆出和阿翔（陳秉立）有婚外情，兩人被狗仔拍到接吻畫面。（圖／翻攝自臉書）
陳沂大義滅親　砲轟閨密謝忻：是妳對不起別人

陳沂在臉書發文坦言，不倫這種事情一個巴掌拍不響，「妳跟阿翔都有錯，是要道歉什麼？」她表示犯過的錯會烙印一輩子，尤其是明知故犯，「那個烙印是在提醒妳，不要重蹈覆徹。但不代表人生不能重來。」陳沂強調事情已經翻篇了，謝忻卻主動提起，「應該記得的，是妳怎麼對不起別人，不是別人對不起妳。」

陳沂一番話引來網友們的共鳴，還有人大讚她是「真朋友」，對此，陳沂表示，「我對任何公眾人物都是就事論事客觀評論，所以認識的人就不能講什麼道理？講壞的說我自己朋友也講，講好的說我護航，不能就事論事嗎？」也有網友持不同看法直言，「一碼歸一碼。這邊講的道歉是針對龜縮這件事。」陳沂也回應，「阿翔要道歉什麼？不倫的雙方彼此互相道歉？」

▲陳沂在臉書發文坦言，不倫這種事情一個巴掌拍不響。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂在臉書發文坦言，不倫這種事情一個巴掌拍不響。（圖／陳沂臉書）
▲ ▲謝忻近日被問到現在看待男方（阿翔）的心態，她認真地表示：「我會覺得其實你欠我一個道歉。」甚至直言對方很糟糕：「就是沒用的男人，你就是龜縮。」（圖／鄉民TV Youtube）

謝忻重提5年前不倫戀　痛批阿翔：沒用的男人

謝忻先前接受作家H的訪問，提到和阿翔當初的婚外情，坦言沒有再跟阿翔有所聯絡，也不恨對方，但講到關於目前看待對方的心態，她語出驚人：「他去死也無所謂啊。」認為阿翔欠她一個道歉，「你有千百種方式可以聯絡我，因為我們有很多共同的朋友，但是你沒有。」她甚至還不留情怒批阿翔，「就是沒用的男人，你就是龜縮。」

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