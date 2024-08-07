謝忻要阿翔道歉！閨密陳沂轟「一個巴掌拍不響」：是妳對不起別人

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳沂在臉書發文坦言，不倫這種事情一個巴掌拍不響，「妳跟阿翔都有錯，是要道歉什麼？」她表示犯過的錯會烙印一輩子，尤其是明知故犯，「那個烙印是在提醒妳，不要重蹈覆徹。但不代表人生不能重來。」陳沂強調事情已經翻篇了，謝忻卻主動提起，「應該記得的，是妳怎麼對不起別人，不是別人對不起妳。」
陳沂一番話引來網友們的共鳴，還有人大讚她是「真朋友」，對此，陳沂表示，「我對任何公眾人物都是就事論事客觀評論，所以認識的人就不能講什麼道理？講壞的說我自己朋友也講，講好的說我護航，不能就事論事嗎？」也有網友持不同看法直言，「一碼歸一碼。這邊講的道歉是針對龜縮這件事。」陳沂也回應，「阿翔要道歉什麼？不倫的雙方彼此互相道歉？」
▲謝忻近日被問到現在看待男方（阿翔）的心態，她認真地表示：「我會覺得其實你欠我一個道歉。」甚至直言對方很糟糕：「就是沒用的男人，你就是龜縮。」（圖／鄉民TV Youtube）
謝忻重提5年前不倫戀 痛批阿翔：沒用的男人
謝忻先前接受作家H的訪問，提到和阿翔當初的婚外情，坦言沒有再跟阿翔有所聯絡，也不恨對方，但講到關於目前看待對方的心態，她語出驚人：「他去死也無所謂啊。」認為阿翔欠她一個道歉，「你有千百種方式可以聯絡我，因為我們有很多共同的朋友，但是你沒有。」她甚至還不留情怒批阿翔，「就是沒用的男人，你就是龜縮。」