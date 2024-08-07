影／無緣奧運獎牌卻收穫愛情！法國3000公尺障礙女將賽後浪漫求婚
2024巴黎奧運今（7）日凌晨進行的女子3000公尺障礙決賽，最終拿下第四名的法國選手Alice Finot，雖無緣站上頒獎台，但她選擇以不同的方式在奧運留下自己的時刻，在比賽結束後Finot徑直走向觀眾席，並掏出戒指和觀眾席上的男朋友求婚，在觀眾的鼓譟下，Finot的男朋友最終答應了求婚，對於求婚的計畫，Finot說：「我告訴自己，如果能跑到9分鐘以內，我就求婚，因為我們已經在一起9年了。」此趟奧運行，Finot不只收穫歐洲最佳紀錄，同時也收穫了自己的愛情。現年33歲的Finot出生於法國，曾在2021年歐洲室內田徑錦標賽女子3000公尺項目，拿下銀牌，今年在羅馬舉辦的歐洲田徑錦標賽，Finot以9分16秒22拿下金牌，取得奧運參賽資格，雖最終無緣獲得獎牌，但Finot還是跑出打破歐洲紀錄的8分58秒67。
記者吳政紘/綜合報導
無緣頒獎台 但Finot收穫滿滿
Finot雖無緣在法國觀眾面前奪下獎牌，但她跑出8分58秒67的成績，打破歐洲紀錄，賽後也成功和男朋友結婚，接受訪問時，Finot說：「我不喜歡和別人一樣，我要想點來點不一樣的，於是我告訴自己，如果能跑到9分鐘以內，我就求婚，因為我們已經在一起9年了。」此趟奧運行，Finot不只收穫歐洲最佳紀錄，同時也收穫了自己的愛情。
現年33歲的Finot出生於法國，曾在2021年歐洲室內田徑錦標賽女子3000公尺項目，拿下銀牌，今年在羅馬舉辦的歐洲田徑錦標賽，Finot以9分16秒22拿下金牌，取得奧運參賽資格，雖最終無緣獲得獎牌，但Finot還是跑出打破歐洲紀錄的8分58秒67。
巴黎奧運女子3000公尺障礙決賽，最終由巴林選手Winfred Yavi以8分52秒76拿下金牌，銀牌為東京奧運金牌來自烏干達的Peruth Chemutai，銅牌由肯亞的Faith Cherotich拿下。