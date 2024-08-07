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陳詩媛接機遭罵太高調！王齊麟「2句話」超Man護愛　閃光彈吃到飽

▲陳詩媛今（7）日一早就到機場接機，迎接金牌男友王齊麟回台，結果遭罵太高調。（圖/記者朱永強攝）
▲陳詩媛今（7）日一早就到機場接機，迎接金牌男友王齊麟回台，結果遭罵太高調。（圖/記者朱永強攝）

記者張嘉哲/綜合報導

巴黎奧運賽事進入最後階段，中華隊羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（7）日也抵台受到台灣民眾熱情接機，場面十分熱鬧。然而王齊麟女友陳詩媛（十元）也現身機場，王齊麟一看到陳詩媛就立刻放閃擁抱、摸臉，全場被大投閃光彈。不過就有網友認為兩人過於高調，就不要最後分手，尷尬畫面永流傳。對此，王齊麟也出面霸氣護愛，表示陳詩媛是被自己「強制接機」，讓球迷閃光彈直接吃到飽！

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陳詩媛今天一大早就現身機場接機，表示自己跟王齊麟已經有一個多月沒有見面，今天來接機沒有替王齊麟準備什麼特別橋段，甜喊「因為最大驚喜就是我到場了」，讓現場粉絲被閃瞎。隨後王齊麟一下飛機之後，就立刻對陳詩媛送上一個大擁抱，又捧臉摸頭，甚至牽起愛的小手，讓陳詩媛感到非常的害羞。

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▲王齊麟返台女友陳詩媛到場接機，網友認為這麼高調不妥，王齊麟現身霸氣護愛。（圖/Threads）
不過在相關片段以及照片瘋傳之後，就有網友在「Threads」上表示「其實我認為這麼高調不太好，因為以後的事很難說，如果沒在一起了，這些照片就會一直被發出來，不然你們就要在一起長長久久」、「低調才走得遠，不過啦啦隊的氣質也就如此」。對此，海巡隊長王齊麟也現身回應「會長長久久的！」、「請不要這樣，我女朋友很棒，謝謝你！」超高EQ回應獲得讚賞。

而王齊麟在離開機場之後，也在IG限時動態發出跟女友陳詩媛的合照表示：「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到你真的好幸福」，直接對外說明陳詩媛來接機是應自己要求，幫女友直接擋下所有流言蜚語，霸氣護愛太Man，讓球迷再吃一記閃光彈！

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▲王齊麟在離開機場之後，在限時動態發文護愛，稱女友陳詩媛到機場接機是被他「強迫」。（圖/王齊麟IG）
黃金男雙「麟洋配」回台了！王齊麟最印象深刻比賽是這2場

而王齊麟在回台之後接受媒體聯訪，表示自己回到台灣最想吃自己家人煮的飯，回顧這一次巴黎奧運，印象最深刻的比賽是小組賽對上勁敵中國「劉歐組合」，另外則是決賽打「梁王組合」戰到第三局時，李洋問他：「是不是沒力了」，讓他覺得不能被小瞧，就把一口氣頂了上去，順利拿下金牌。

至於李洋則表示，「親吻球場是最印象深刻的時候，象徵將要告白這個舞台。」對於被稱為是「大賽型選手」，李洋也笑稱：「感謝奧運現場更多國人支持我們，聽到很多加油聲，公開賽我們也很想贏，可惜沒能拿下勝利，但很開心奧運能把金牌帶回台灣。」

▲李洋、王齊麟帶著熱騰騰的奧運金牌回國，受到大批粉絲熱烈歡迎。（圖／記者朱永強攝）
▲李洋、王齊麟帶著熱騰騰的奧運羽球男雙金牌回國，受到大批粉絲熱烈歡迎。（圖／記者朱永強攝）

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