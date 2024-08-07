要SRF廠滾出桃科！桃園立委率千人總統府前抗議　喊話別護航財團

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對此，國民黨立委涂權吉、徐巧芯、羅智強，今早偕同桃園市議員吳進昌、許更生，以及觀音、新屋多達上千名在地鄉親，北上前往總統府、經濟部抗議。
涂權吉直指，當初時任桃園市長鄭文燦、時任經濟部長王美花，利用專案黑箱會議欺瞞鄉親，桃園市長張善政提出駁回申請後，沒想到經濟部不幫忙，竟同意三家廠商訴願，繼續讓這三家入園，才讓他們忍無可忍走上街頭。
涂權吉提到，今天和鄉親到總統府前，就是要提出反對SRF進駐，「這不是政治問題，是民生問題，絕不是藍綠對抗，是藍綠共識！」就是要告訴行政院、經濟部，桃園市民堅決反對SRF進駐桃科，希望不要堅持橫柴入灶，不要護航財團、甩鍋地方。
涂權吉提到，SRF如果進駐桃科，空污會影響觀音、新屋、大園、楊梅、甚至中壢，整個桃園市都會籠罩在空污之中。之後更高喊「反空汙，要健康」、「我們要健康，不要回饋金」口號，要SRF廠滾出桃科。
徐巧芯在發言時也說，SRF焚化爐可以燒輪胎、塑膠，這對鄉親健康有很大影響，這就是為何觀音民眾北上，就是要向總統賴清德、經濟部長郭智輝陳情，重新考慮SRF退出觀音設廠。
羅智強喊話，觀音鄉親長期支持民進黨，結果民進黨竟然要把燒垃圾發電的工廠放在觀音，「是要毒死觀音人？要大家都得肺腺癌？」選前為了安撫選民，經濟部把推薦函撤銷，結果選後竟然說推薦函沒有法律效力，還是要設廠在觀音，「有這樣欺負人的嗎？」