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要SRF廠滾出桃科！桃園立委率千人總統府前抗議　喊話別護航財團

▲上千位桃園民眾北上到總統府前抗議，反對SRF設廠。（圖／涂權吉辦公室提供）
▲上千位桃園民眾北上到總統府前抗議，反對SRF設廠。（圖／涂權吉辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

為了抗議經濟部讓SRF（固體再生燃料）在桃園科技園區設廠，桃園國民黨立委涂權吉今（7）日率領上千位在地鄉親，北上到總統府、經濟部前抗議，向總統賴清德陳情桃園市民堅決反對SRF進駐桃科，並高喊「反空汙，要健康」、「我們要健康，不要回饋金」口號。

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桃園市府3月以經濟部收回對於三家SRF焚化爐發電廠的推薦函為由， 廢除三家廠商的桃園科學園區入園許可，未料，業者向經濟部訴願後，經濟部逕自撤銷市府廢除入園處分，讓SRF業者死灰復燃。

對此，國民黨立委涂權吉、徐巧芯、羅智強，今早偕同桃園市議員吳進昌、許更生，以及觀音、新屋多達上千名在地鄉親，北上前往總統府、經濟部抗議。

涂權吉直指，當初時任桃園市長鄭文燦、時任經濟部長王美花，利用專案黑箱會議欺瞞鄉親，桃園市長張善政提出駁回申請後，沒想到經濟部不幫忙，竟同意三家廠商訴願，繼續讓這三家入園，才讓他們忍無可忍走上街頭。

涂權吉提到，今天和鄉親到總統府前，就是要提出反對SRF進駐，「這不是政治問題，是民生問題，絕不是藍綠對抗，是藍綠共識！」就是要告訴行政院、經濟部，桃園市民堅決反對SRF進駐桃科，希望不要堅持橫柴入灶，不要護航財團、甩鍋地方。

涂權吉提到，SRF如果進駐桃科，空污會影響觀音、新屋、大園、楊梅、甚至中壢，整個桃園市都會籠罩在空污之中。之後更高喊「反空汙，要健康」、「我們要健康，不要回饋金」口號，要SRF廠滾出桃科。

徐巧芯在發言時也說，SRF焚化爐可以燒輪胎、塑膠，這對鄉親健康有很大影響，這就是為何觀音民眾北上，就是要向總統賴清德、經濟部長郭智輝陳情，重新考慮SRF退出觀音設廠。

羅智強喊話，觀音鄉親長期支持民進黨，結果民進黨竟然要把燒垃圾發電的工廠放在觀音，「是要毒死觀音人？要大家都得肺腺癌？」選前為了安撫選民，經濟部把推薦函撤銷，結果選後竟然說推薦函沒有法律效力，還是要設廠在觀音，「有這樣欺負人的嗎？」

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