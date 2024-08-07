柯文哲過完生日沒事了？他爆「恐隨時出事」：檢調已約談了一些人
民眾黨主席柯文哲6日過65歲生日，由於行政院前副院長鄭文燦是在生日當天遭檢調搜索約談，目前遭收押，而柯文哲因在台北市長任內也有京華城等3大案，外界擔憂柯文哲在今年生日也會出事，不過最後「平安度過」。對此，資深媒體人王瑞德爆料，檢調已經約談了一些人，約談完所有人後才會動到柯文哲，提醒柯文哲過生日不用囂張，只要涉案嫌疑夠大，「隨時可能變成偵字案的貪污被告」。
記者王德蓉／綜合報導
王瑞德6日在節目《關鍵時刻》爆料，檢調單位其實已經私底下約談了一些人，柯文哲以為檢調是吃素的嗎？針對北士科案、京華城案、台智光案，要釐清到底是怎麼回事，因此檢調在幾乎約談完所有人之後，才會動到柯文哲。
王瑞德也提到，本來前台北市副市長彭振聲不願意接受台北市議會的調查小組約談，但現在又願意去，就是要去說明整個經過，針對京華城案，關鍵在於是誰給了840%的容積率？理由又是什麼？彭振聲講明是「最高行政首長」才能決定，那在副市長之上的，就只有柯文哲。
王瑞德嗆，柯文哲不用覺得好像生日平安度過就沒事，因柯文哲確實是他字案的貪污罪被告，只是結果如何必須由檢調單位追查、判斷涉案的可能性，「所有的一切、8月20號相關的人等約談完畢以後，經過整理，現在已經約談一些人、做了筆錄，如果約談的層級夠高、涉案的嫌疑夠大，隨時可能變成偵字案的貪污被告。」