台股漲逾3%、為亞股最強市場 台積電狂漲逾30元、市值重回23兆元
美股四大指數昨（6）日全數走高，其中科技股回神走高，激勵台積電ADR大漲5.03%，來到每股155.39美元。也因此激勵台股現貨今（7）日以901元開出、上漲21元，成功站上900元關卡，最高來到917元，市值回到新台幣23兆元以上。
記者陳郁柔／台北報導
美股昨日呈現反彈，資金湧向科技股，道瓊指數上漲294.39點或0.76%，收38997.66點；那斯達克指數上漲166.77點或1.03%，收16366.85點；標普500指數上漲53.7點或1.04%，收5240.03點；費半指數上漲48.12點或1.06%，收4567.57點。
美股昨日走高，盤前期指今日也持續攀升，其中那斯達克期指更是上漲逾1%，也激勵亞洲股市全數走高，日本股市雖然開在盤下，不過隨後點火翻紅，上午10點45分上漲1.86%，南韓股市也同步點火、上漲2.43%，香港恒生指數上漲1.38%，上証指數反倒僅小漲0.21%。
台北股市也同步走高，以20638.28點開出、上漲137.26點，隨後在台積電領漲下，最高來到21267.11點、上漲766.09點，上午10點45分上漲720.45點或3.51%，表現在亞股中最為強勢。
激勵台股走高的大功臣就是台積電，今日以901元開出，成功站上900點關卡，隨後在買單挹注之下，最高來到917元，上漲37元，上午10點45分則是上漲31元或3.52%，來到911元，成功站回5日線。市值重新站回新台幣23兆元關卡，來到23.73兆元。