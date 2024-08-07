「運動攀登 奧運」Google Doodle來了！小鳥登頂後竟「原地躺平」
2024巴黎奧運賽事火熱開打， Google Doodle持續推出不同主題應援。今（7）日最新主題是「運動攀登 奧運」，打開首頁立刻看見萌樣十足的小鳥奮力攀登，好不容易攀爬上頂端後，氣喘吁吁的小鳥立即攤平休息，模樣相當可愛，而Doodle也沒有忘記將安全繩索加到塗鴉內，細節滿點。此外，直接點塗鴉就能看到「運動攀登 奧運」相關賽程與結果。
記者周淑萍/綜合報導
2024巴黎奧運新增霹靂舞、滑板、攀岩與衝浪共4個比賽項目，以攀岩來說，2020東京奧運首次登場，直到2024巴黎奧運才首度列入正式比賽項目，並且將「速度攀岩」從原本的全能賽獨立出來成為全新的項目。運動攀登比賽從8月5日至10日在法國巴黎勒布爾熱運動攀登場進行，與上屆比賽不同的是，速度賽從全能賽拆出來，成為獨立項目。
今年運動攀登有68位各國選手參賽，比賽分為全能賽，有抱石賽、先鋒賽，而速度賽首次獨立成為子項等三個目。預計將在2028年洛杉磯奧運會中繼續作為正式項目。結合了體能、技巧和心理挑戰，很能吸引民眾目光。可惜的是今年台灣沒有選手參與該項賽事，但暱稱珍雅（Jenya）的烏克蘭選手尤夫根妮婭（Ievgeniia Kazbekova）就格外引人注意。
據外電報導，現年27歲的珍雅，出生在烏克蘭的攀岩世家，烏俄戰爭帶來數不清的恐懼與傷害，在一場空襲下讓她不得不逃離首都，一路從波蘭，最後抵達德國，而珍雅的父親也不斷往返烏克蘭和德國之間，協助年輕的攀岩選手逃去更安全的西歐。
珍雅遇上加拿大國家隊教練馬列克（Malek Taleb），他告訴珍雅，就算她回到烏克蘭也幫不了什麼，但只要她穿上烏克蘭的隊衣，在國際賽場上拚盡全力，就可以再一次提醒世界，烏克蘭的人民仍然在前線上奮鬥，不要輕易忘記烏克蘭。