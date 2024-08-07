唐嘉鴻奪銅擁吻辣妻！頒獎台上「遭中國選手搭訕」對話內容曝光了
2024巴黎奧運比賽進入尾聲，多名中華隊選手為國爭光，博得好成績！其中，台灣體操選手「亞洲貓王」唐嘉鴻5日晚間在單槓決賽中，以13.966分的成績和中國選手張博恆並列銅牌，精彩表現令人難忘。有趣的是，唐嘉鴻和張博恆在領獎時不停交頭接耳，似乎聊得很開心，也讓不少粉絲好奇兩人到底在聊什麼？對此，唐嘉鴻的太太曾若語就出面解答，曝光兩人對話內容。
記者藍詩孟／綜合報導
唐嘉鴻在5日晚上的決賽中，雖然出現掉槓失誤，但他仍不氣餒，重回場上完成高難度動作，最終以13.966分的成績和中國選手張博恆並列銅牌，開心站上頒獎台，替台灣再拿下一面獎牌。而唐嘉鴻的辣妻曾若語當天也到現場支持老公，看到唐嘉鴻掉槓時，曾若語相當心疼，表示自己當時心中想的都是唐嘉鴻有沒有受傷。
曾若語、唐嘉鴻擁吻放閃 網歪樓問和張博恆在聊什麼？
事後曾若語也發文對唐嘉鴻深情告白：「謝謝你一直以來為了我們這麼努力，平安健康足以（矣），要恭喜你終於度過了這段艱難的日子」，曾若語也曬出夫妻倆拿著奧運獎牌的甜蜜親嘴照，驕傲喊道「我的老公是奧運銅牌！」貼文吸引1.2萬網友按讚，大家看了也紛紛留言「恭喜！有好棒的老公，他掉下來的時候我哭了」、「男帥女美，這樣努力認真的男人奪牌剛剛好而已，太強太帥！」
另外，也有網友歪樓，好奇地問曾若語：「請問張博恆在台上跟他（唐）聊了什麼？」曾若語也還原兩人對話，表示張博恆率先搭訕唐嘉鴻，禮貌地問他：「哥，你幾歲啊？」唐嘉鴻回答27歲後，張博恆驚訝的說：「哇喔喔喔，那真的是大哥耶」，然後兩人就開始討論體操技術和上一屆奧運的掉槓問題。
網友得到曾若語的解答後也笑翻留言，「全台民眾都想知道聊天內容」、「哈哈哈謝謝，得到答案了」、「這個一定要按讚，全台都很好奇的問題，總算看到答案了」、「感謝真相大白，實在太好奇了」。