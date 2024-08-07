王齊麟回台第一篇發文就公開道歉！粉絲一看狂虧：知道你只有十元
羽球國手王齊麟今（7）日一早7點13分與搭檔李洋，帶著奧運金牌從巴黎返台，樂天女孩陳詩媛（十元）現身替男友王齊麟接機，他捧著十元臉頰、摸女方的頭放閃，一路上兩人十指交扣，甜蜜破表。王齊麟落地後發的第一篇文就公開道歉，原因是現場太過混亂，沒辦法一一向到機場的粉絲互動。
記者楊穎軒／綜合報導
上午9點多，王齊麟在Threads發文，感謝許多民眾今天一大早來桃園機場來接機，很開心看到大家，「很抱歉沒辦法一一跟各位互動，期待之後見面的機會，謝謝你們，大家辛苦了！」此前，王齊麟在IG限時動態上傳巴黎下榻宿舍的照片，不捨告別，經過長途飛行後，又分享和李洋的合照，寫下：「終於到家了！」
王齊麟遺憾沒能親自互動 粉絲吃醋：你有十元就夠了
王齊麟的道歉文發布後，瞬間湧入超過3萬人按讚，網友理解王齊麟面對大批接機粉絲的難處，大讚他的貼心，「不會辛苦你了！經過了艱辛萬苦才離開機場！回去好好休息」、「好好休息～滿血復活再繼續海巡」、「歡迎回家」、「驕傲～謝謝麟洋...讓世界看見我們！」
不過也有不少網友調侃王齊麟：「謝謝你們…我們都知道你現在只有10元」、「我們粉絲微不足道...只要十元心心念念就已足夠」、「歡迎凱旋歸國，請好好放鬆身體，好好熱戀幾天！」另有和十元接觸的粉絲說：「齊麟，我有把我臨時做的小卡給10元了，你們一個好帥一個超可愛！」