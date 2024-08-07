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王齊麟回台第一篇發文就公開道歉！粉絲一看狂虧：知道你只有十元

▲王齊麟（左圖）回到台灣後第一篇發文就公開道歉，粉絲一看揶揄他和女友十元的親密互動。（圖／記者朱永強攝）
▲王齊麟（左圖）回到台灣後第一篇發文就公開道歉，粉絲一看揶揄他和女友十元的親密互動。（圖／記者朱永強攝）

記者楊穎軒／綜合報導

羽球國手王齊麟今（7）日一早7點13分與搭檔李洋，帶著奧運金牌從巴黎返台，樂天女孩陳詩媛（十元）現身替男友王齊麟接機，他捧著十元臉頰、摸女方的頭放閃，一路上兩人十指交扣，甜蜜破表。王齊麟落地後發的第一篇文就公開道歉，原因是現場太過混亂，沒辦法一一向到機場的粉絲互動。

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上午9點多，王齊麟在Threads發文，感謝許多民眾今天一大早來桃園機場來接機，很開心看到大家，「很抱歉沒辦法一一跟各位互動，期待之後見面的機會，謝謝你們，大家辛苦了！」此前，王齊麟在IG限時動態上傳巴黎下榻宿舍的照片，不捨告別，經過長途飛行後，又分享和李洋的合照，寫下：「終於到家了！」

▲王齊麟（前）和李洋飛抵台灣上空時，留下開心的自拍照。（圖／王齊麟IG）
▲王齊麟（前）和李洋飛抵台灣時，開心地留下自拍照。（圖／王齊麟IG）
王齊麟遺憾沒能親自互動　粉絲吃醋：你有十元就夠了

王齊麟的道歉文發布後，瞬間湧入超過3萬人按讚，網友理解王齊麟面對大批接機粉絲的難處，大讚他的貼心，「不會辛苦你了！經過了艱辛萬苦才離開機場！回去好好休息」、「好好休息～滿血復活再繼續海巡」、「歡迎回家」、「驕傲～謝謝麟洋...讓世界看見我們！」

不過也有不少網友調侃王齊麟：「謝謝你們…我們都知道你現在只有10元」、「我們粉絲微不足道...只要十元心心念念就已足夠」、「歡迎凱旋歸國，請好好放鬆身體，好好熱戀幾天！」另有和十元接觸的粉絲說：「齊麟，我有把我臨時做的小卡給10元了，你們一個好帥一個超可愛！」

▲王齊麟回國後立刻發文，向接機的民眾表示歉意。（圖／王齊麟Threads）
▲王齊麟回國後立刻發文，向接機的民眾表示歉意。（圖／王齊麟Threads）
▲到桃園機場替王齊麟、李洋等國手接機的人數眾多。（圖／記者朱永強攝）
▲▼到桃園機場替李洋（上圖左一）、王齊麟（上圖右二）等國手接機的人數眾多。（圖／記者朱永強攝）
▲到桃園機場替王齊麟、李洋等國手接機的人數眾多。（圖／記者朱永強攝）

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