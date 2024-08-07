直擊／好市多特斯拉爆賞車潮！民眾急衝撿便宜 比市價「省9萬」
台灣特斯拉（Tesla）與好市多合作開賣電動車，由於贈送優惠力度太大，導致特斯拉創辦人馬斯克在社群平台X上發文直言「不允許」該活動舉行。《NOWnews今日新聞》記者今（7）日直擊內湖好市多賣場，開門營業即有消費者湧入詢問，直言「特別一早跑一趟看看能不能撿到便宜」。而實際上試算，可以發現雖然好市多車款售價與官方定價相同，不過由於贈送充電方案三選一，以及好市多黑鑽卡回饋、線上購物金，在好市多購買特斯拉，相當於現省超過9萬元。
記者鍾怡婷/綜合報導
《NOWnews今日新聞》記者今（7）日上午好市多開門就前往內湖好市多觀察，位於出口處的特斯拉展售攤位一早就有不少民眾前往參觀看車，20分鐘內至少有5組客人詢問相關方案或試乘，特斯拉的品牌魅力相當有人氣。
民眾呂先生一早特別從大安區趕來看車，他表示，先前就對特斯拉有興趣，有看到馬斯克禁止好市多賣特斯拉的新聞，特別跑一趟看看能不能撿到便宜，「還沒下架之前應該都可以買吧！但有興趣是一回事，能不能買還要看看老婆大人願不願意放行。」
另一位林先生也說，過去有看過好市多賣車，但沒想到連特斯拉都有，如果真的便宜，是可以考慮下手。但他也打趣的說：「如果開不習慣，不知道能不能退貨？」
好市多現場販售兩款特斯拉，包括「Tesla Model 3 RWD」售價169萬9900元，以及「Tesla Model Y RWD」173萬4900元。雖說售價官方定價相同，不過除了好市多黑賺卡可以回饋3%，相當於可以再獲得5萬993元、5萬2047元回饋金外，好市多額外贈送3M隔熱紙特斯拉車主專用套裝9折（折價3000元）、好市多電商折價券1萬元。
並且台灣特斯拉加碼，充電禮遇三選一，包括5000公里免費超級充電里程（一年使用期限）、旅行用Type2充電座套件、滿電出門方案資格（家用壁掛式充電設備，認證廠商客製規劃、安裝）三選一，若選擇家用壁掛式充電設備，包含安裝費用價值2萬7000元。也就是說若購買「Tesla Model Y RWD」，相當於省下約9萬2047元。