台股ETF受益人922.7萬人「續創23週新高」 這5檔單週增破萬人
台股近期震盪，日前更上演大屠殺，就連台積電等權值股也一度跌停。台股ETF也受波及呈現跌勢，但有不少投資人反而趁此時進場撿便宜。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一週增加130597人，來到9927003人，為連續23週以來創新高。
記者魏妤庭／台北報導
根據統計進一步觀察，上週台股ETF受益人增加有50檔，其中，最新一週受益人增加最多前5名台股ETF，依序為國泰永續高股息（00878）、復華科技優息（00929）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）等，單週增加上萬人，顯示許多投資人趁台股回檔進場買進台股ETF。
群益投信表示，台股高息ETF波動相對個股、大盤來得低，發放高股息的企業營運相對穩健，財務結構健全，加上有股利具下檔保護機會較高，面臨市場波動也能展現較強抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌特性，投資價值明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。
00919基金經理人謝明志則表示，台股近期表現相當震盪，存股族可以利用台股逢低佈局，增加存股張數及減低持有成本，建議投資人可以善用定期定額、逢低加碼策略，考慮股市出現估值調整時逢低加碼。
※【NOWnews 今日新聞
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