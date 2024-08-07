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中國打壓害台灣8年斷10國、免簽少4國？羅智強：反觀馬英九創奇蹟

▲國民黨立委羅智強批，民進黨政府的「外交突破」都僅止於大內宣，外交猛吃過去老本，連讓民眾最有感的免簽數量，也與邦交國一樣直直落。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.16）
▲國民黨立委羅智強批，民進黨政府的「外交突破」都僅止於大內宣，外交猛吃過去老本，連讓民眾最有感的免簽數量，也與邦交國一樣直直落。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.16）

記者何哲欣／台北報導

根據審計部報告，台灣護照免簽國家今年4個月減少5國，降至166國，外交部不排除與中國施壓有關。國民黨立委羅智強說，民進黨政府的「外交突破」都僅止於大內宣，外交猛吃過去老本，連讓民眾最有感的免簽數量，也與邦交國一樣直直落。

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羅智強在臉書說，前總統陳水扁上任時有54個國家給予中華民國護照免簽，但8年後交給前總統馬英九，還是54國。增加0個。馬英九總統任內，免簽國家增加了110個，增至164個，平均每年增加14個。2012年我國獲得美國免簽證，是美國免簽計畫中唯一的非邦交國，台美關係進入新里程。

羅智強說，前總統蔡英文任內，給予我國免簽國家在2023年底為171個，但至今年4月又減少為166個，護照便利度的國際排名也下滑。對於波扎那、哥倫比亞等國取消免簽待遇，外交部歸咎為「中國施壓」。8年斷交10國，民進黨政府怪中國；免簽國減少，同樣怪中國。

羅智強說，那馬英九如何做到維繫邦交國，大幅增加護照免簽國家數量？台灣的外交處境與兩岸關係是一體兩面，兩岸關係不好，外交烽火就蔓延。馬英九推動兩岸和解，達成外交休兵，邦交不墜、免簽大增，外交有尊嚴。



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