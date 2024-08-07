樂天第一美陳怡叡曾爆熱戀國手　王齊麟開保時捷「多次甜蜜接送」

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Yuri在參賽《全明星運動會4》時與王齊麟結緣，當時王齊麟不只教她打羽球，2人還用同款羽球拍。從Yuri當時的IG精選動態中可以找到2人的合照，附文寫下：「今天獲得滿滿的齊麟之力，在看到齊麟開封他今天收到的全新球拍借我的時候，內心激動到不行！」而在紅隊2022年11月4日發出的貼文中也意外發現亮點，畫面中王齊麟、Yuri手持同款黃色握把球拍，被解讀交情不一般。
王齊麟開保時捷新車 多次甜蜜接送Yuri
2022年11月30日晚間，Yuri結束《全明星運動會4》的錄影工作和1名女子走出泰山體育館，只見Yuri剛接完電話，王齊麟的黑色賓士便出現將2人接走。同年12月30日，王齊麟在臉書貼文曬出新買的白色保時捷運動休旅車，巧的是當晚7點50分，Yuri在結束演出活動後，王齊麟便開著當時入手的新車來接Yuri收工，而女方也相當熟練地坐進副駕駛座，接著車子直驅Yuri當時所住的台北市大安區某社區。
不過後來王齊麟前往東南亞五國參加公開賽，Yuri到美國表演。2023年6月台北羽球公開賽期間，也都未見2人再碰面，Yuri更因工作緣故到日本，而王齊麟則出發加拿大參加比賽。後來Yuri與春風爆出戀情，王齊麟也在今年4月認愛啦啦隊女孩十元（陳詩媛）。
而日前Yuri出席活動，被問到前緋聞男友王齊麟在奧運創下佳績有何感想，她也不避嫌公開加油直喊：「他們超厲害的！」而在奧運羽球金牌戰當晚，王齊麟與李洋奪冠時，Yuri也在限動分享：「真的要哭了！」