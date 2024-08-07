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樂天第一美陳怡叡曾爆熱戀國手　王齊麟開保時捷「多次甜蜜接送」

▲樂天女孩Yuri（陳怡叡）（左圖）堪稱「戀愛發電機」，過去不僅與于成炘、毛弟、春風傳出緋聞，2022年9月更爆出與羽球國手王齊麟（右圖）熱戀，當時男方還多次開新車甜蜜接送。（圖／Yuri、王齊麟IG）
▲樂天女孩Yuri（陳怡叡）（左圖）堪稱「戀愛發電機」，過去不僅與于成炘、毛弟、春風傳出緋聞，2022年9月更爆出與羽球國手王齊麟（右圖）熱戀，當時男方還多次開新車甜蜜接送。（圖／Yuri、王齊麟IG）

記者許芷芸／綜合報導

樂天女孩Yuri（陳怡叡）有「地表最美啦啦隊」的美稱，不只在演藝圈中擁有好人緣，更堪稱「戀愛發電機」，過去不僅與節目《全明星運動會》選手于成炘、毛弟、歌手春風傳出緋聞，近日粉絲更挖出Yuri曾與奧運金牌國手王齊麟有過一段若有似無的曖昧情，男方還多次開車甜蜜接送。

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▲樂天女孩Yuri（陳怡叡）情史豐富，過去與多位名人傳出緋聞，包含毛弟邱宇辰、演員于成炘、歌手春風及羽球好手王齊麟。（圖／Yuri IG）
▲樂天女孩Yuri（陳怡叡）情史豐富，過去與多位名人傳出緋聞，包含毛弟邱宇辰、演員于成炘、歌手春風及羽球好手王齊麟。（圖／Yuri IG）
《全明星運動會4》結緣　2人拿同款黃色球拍

Yuri在參賽《全明星運動會4》時與王齊麟結緣，當時王齊麟不只教她打羽球，2人還用同款羽球拍。從Yuri當時的IG精選動態中可以找到2人的合照，附文寫下：「今天獲得滿滿的齊麟之力，在看到齊麟開封他今天收到的全新球拍借我的時候，內心激動到不行！」而在紅隊2022年11月4日發出的貼文中也意外發現亮點，畫面中王齊麟、Yuri手持同款黃色握把球拍，被解讀交情不一般。

▲Yuri（右）曾爆出與羽球國手王齊麟（圖左）熱戀，2人因男方指導羽球結緣，Yuri還曾在社群上透漏，王齊麟願意借她未開封的全新球拍。（圖／Yuri IG）
▲Yuri（右）曾爆出與羽球國手王齊麟（左）熱戀，2人因男方指導羽球結緣，Yuri還曾在社群上透露，王齊麟願意借她未開封的全新球拍。（圖／Yuri IG）
王齊麟開保時捷新車　多次甜蜜接送Yuri

2022年11月30日晚間，Yuri結束《全明星運動會4》的錄影工作和1名女子走出泰山體育館，只見Yuri剛接完電話，王齊麟的黑色賓士便出現將2人接走。同年12月30日，王齊麟在臉書貼文曬出新買的白色保時捷運動休旅車，巧的是當晚7點50分，Yuri在結束演出活動後，王齊麟便開著當時入手的新車來接Yuri收工，而女方也相當熟練地坐進副駕駛座，接著車子直驅Yuri當時所住的台北市大安區某社區。

不過後來王齊麟前往東南亞五國參加公開賽，Yuri到美國表演。2023年6月台北羽球公開賽期間，也都未見2人再碰面，Yuri更因工作緣故到日本，而王齊麟則出發加拿大參加比賽。後來Yuri與春風爆出戀情，王齊麟也在今年4月認愛啦啦隊女孩十元（陳詩媛）。

▲王齊麟（左）認愛啦啦隊女神十元（右），也說明兩人身高差其實是35公分，怎料卻被網友嫌棄「要記得練球！」而他也回應：「好的！我會認真練球！」（圖／翻攝IG）
▲王齊麟（左圖）認愛啦啦隊女神十元（右圖），2人公開戀情後大方放閃，成為今年奧運熱門花邊新聞。（圖／王齊麟、十元IG）
而日前Yuri出席活動，被問到前緋聞男友王齊麟在奧運創下佳績有何感想，她也不避嫌公開加油直喊：「他們超厲害的！」而在奧運羽球金牌戰當晚，王齊麟與李洋奪冠時，Yuri也在限動分享：「真的要哭了！」

▲奧運羽球金牌戰當晚，「麟洋配」奪冠時，Yuri也在IG限動分享感人畫面。（圖／Yuri IG）
▲奧運羽球金牌戰當晚，「麟洋配」奪冠時，Yuri也在IG限動分享感人畫面。（圖／Yuri IG）

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