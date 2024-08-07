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雜誌評選「死前必去5個日本景點」！沒有富士山　去這一處要花6天

▲日本雜誌《All About Japan》日前精選出5個「臨死前最想去的日本景點」，並強調這些地方絕對會讓遊客們永生難忘。榜單內並沒有台灣人熟知的富士山。（圖／資料照，易遊網提供）
▲日本雜誌《All About Japan》日前精選出5個「臨死前最想去的日本景點」，並強調這些地方絕對會讓遊客們永生難忘。榜單內並沒有台灣人熟知的富士山。（圖／資料照，易遊網提供）

記者葉盛耀/綜合報導

日本雜誌《All About Japan》日前精選出5個「臨死前最想去的日本景點」，並強調這些地方絕對會讓遊客們永生難忘。這些景點以獨特的自然景觀著稱，且有不少地區更是外國觀光客難以自由行抵達，而台灣人熟知的富士山並未列於榜中，而排行中第一名的「小笠原群島」，更是單趟船隻路程就需花掉24小時以上，且須在當地住宿3天，因此想要去一趟必定得規劃至少六天。

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📍第五名　和歌山縣「熊野那智大社、那智瀑布」

紀伊半島擁有豐富自然資源，更有多座歷史悠久的寺廟，是民眾參拜的「聖地之一」，2004年當地的參拜道路也獲得世界文化遺產認證。其中熊野路段由熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社組成。

而熊野那智大社擁有「日本三大瀑布之一」的那智瀑布，高低落差共133公尺，相當壯觀。

▲熊野那智大社擁有「日本三大瀑布之一」的那智瀑布。（圖／翻攝熊野本宮大社官網）
▲熊野那智大社擁有「日本三大瀑布之一」的那智瀑布。（圖／翻攝熊野本宮大社官網）
📍第四名　岐阜縣白川鄉「合掌村」

提到白川鄉，必定會想到坐落在山谷間的茅草頂合掌村的合掌屋（合掌造），白川鄉於1976年被選為重要的傳統建築保護區。 1995年，連同五箇山（富山縣），白川鄉與五箇山合掌集落一起註冊為聯合國教科文組織世界遺產（文化遺產）。

所謂的「合掌屋（造）」是一種獨特的日本建築風格，通過將木樑組合成山形而建造。因為從外部形狀看來，合掌造建築的三角形就好像雙手合十的形狀，顧名思義合掌屋。

▲提到岐阜縣白川鄉，必定會想到坐落在山谷間的茅草頂合掌村的合掌屋（合掌造）。（圖／翻攝岐阜縣白川鄉官網）
▲提到岐阜縣白川鄉，必定會想到坐落在山谷間的茅草頂合掌村的合掌屋（合掌造）。（圖／翻攝岐阜縣白川鄉官網）
📍第三名　富山縣／長野縣「立山黑部」

是日本首屈一指的登山路線，路線最高標高為海拔2450公尺，旅客可以穿越北阿爾卑斯山的立山連峰，乘坐巴士、纜車將自然山景盡收眼底。冬季時該處關閉，到春季時會出現「雪之大谷」的限定著名地標。

路途中也可順道欣賞「黑部水壩」，這裡的山谷深度曾是人類無法到達的地方，每到觀光旺季時也會定時放水，很是壯觀。

▲立山黑部是台灣人熟知的日本知名景點，其「立山黑部-雪壁傳奇」20米高的巨大雪牆令人嘆為觀止。（圖／可樂旅遊提供）
▲立山黑部是台灣人熟知的日本知名景點，其「立山黑部-雪壁傳奇」20米高的巨大雪牆令人嘆為觀止。（圖／可樂旅遊提供）
📍第二名　北海道／沖繩縣「日本的四端」

說到物理距離難度最高的，當然就是集滿日本極東、極西、極南、極北四個端點，尤其是土地狹長的日本國土，大大增加了「集點」的門檻。

當中所有極點地區及經緯度如下：

極北點：北海道稚內宗谷岬（北緯45度31分22秒）

極東點：北海道根室納沙布岬（東經145度49分01秒）

極南點：波照間島高那崎（北緯24度2分24秒）

極西點：與那國島西崎（東經122度56分01秒），距離台灣僅111公里

▲與那國島隸屬沖繩，離台灣相當近。（圖／翻攝與那國島官網）
▲與那國島隸屬沖繩，離台灣相當近。（圖／翻攝VISIT OKINAWA JAPAN官網）
📍第一名　東京都「小笠原群島」

位於東京南方1000公里處，漂浮在太平洋上的孤島，是離日本本島最遠的有人島，對日本人來說是秘境，可以看到海龜、海豚，還被稱為「最接近星空的島」。

當地並沒有機場，想到達只能靠船隻，遊客可到東京濱松町的竹芝桟橋搭船前往。單程需歷時約24小時才能抵達當地的二見港，除特定狀況，每班船隻會停留三天再返回東京，意即旅程約有總計2個晚上（來回）會在船上度過，加上當地停泊3天，等於需花費約6天5夜行程。

▲想跑小笠原群島一趟，困難度高，恐怕須安排6天5夜行程。（圖／翻攝JNTO官網）
▲想跑小笠原群島一趟，困難度高，恐怕須安排6天5夜行程。（圖／翻攝JNTO官網）

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