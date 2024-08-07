影／全紅嬋「包包塞滿烏龜」！教練幫忙扛上車 娃娃竟探頭打招呼
中國選手全紅嬋獲得巴黎奧運跳水女子10公尺跳台金牌，讓現場歡聲雷動，由於她很愛烏龜，個人小趣事也因此逐漸被挖出。除了賽前還在買烏龜「盲盒」以外，全紅嬋也被發現，比賽用的包包上掛滿了各式各樣的娃娃，甚至連教練陳若琳也遭殃，不但幫全紅嬋揹袋子，還有隻大大的烏龜從包包探出頭，令許多粉絲感到很有趣。13歲的全紅嬋在東京奧運會女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌。其中第二跳、第四跳全體七位裁判均打出10分滿分，最後的第五跳有六位裁判打出10分滿分，而他在這次奧運也已經拿下2面跳水金牌，被封為「紅姐、全寶」。
記者吳政紘/綜合報導
中國選手全紅嬋出生貧困 母親因病在家
近日有幾張照片在大陸網路上流傳，5日比賽結束時，選手們準備回程，全紅嬋、陳若琳揹著大包小包，加上太陽十分刺眼，所以讓粉絲也看不太清楚。
不過畫面一轉，鏡頭從背後拍攝，卻可以看見全紅嬋的包包上掛滿了各式各樣的娃娃，看起來十分沉重。教練陳若琳也背了一個包包，且從提袋的開口可以看見，有絨毛玩具的頭探了出來，似乎是全紅嬋的烏龜娃娃，讓許多網友看了哭笑不得。
事實上，陳若琳過去也是跳水好手，曾在歷屆奧運中收穫5面金牌，是中國最年輕的「五金王」，如今跟著愛徒全紅嬋出征巴黎奧運，還幫忙揹烏龜娃娃，可見她有多寵愛這位愛徒。
全紅嬋母親因為遭遇交通事故而一直有病在身，需要錢治病。全紅嬋總共有5個兄弟姊妹，她排行第三。哥哥全進華初二未讀完便輟學工作，任職廚師；姊姊在她奧運奪冠時正就讀高中，胞妹全紅桃及胞弟全進鵬都在湛江體育學校練習跳水。全紅嬋省吃儉用，每個月都會寄營養金回家，好讓母親治病也幫家裡分攤家計。
全紅嬋在東京奧運會獲得金牌後，有三家湛江企業向全紅嬋贈送住宅、商鋪以及獎金，全父因為怕消費女兒的榮譽而拒收，今年巴黎奧運又有富商願意送豪宅等，還是受到全家婉拒，並且還有人願意提親，都讓全父暫時推掉。
不過全紅嬋還是相當受到中國的民眾以及世界跳水關注及喜愛，她的天分以及對跳水的樂趣，也是旁人無法想像。