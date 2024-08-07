奧運田徑太離譜！他破奧運紀錄僅得13名　觀眾算秒速愣：閃電俠？

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「全體閃電俠吧，跑一公里只要2.6分鐘.....每一秒都是6公尺耶」、「每一秒6公尺....我100公尺全力跑跟他們速度一樣」、「太離譜，13個人打破奧運紀錄，什麼神仙打架」、「我也有看到這場，而且前幾名都是差1秒內，跟鬼一樣」、「這就是奧運....田徑超刺激的，你看200m、100m都是差不到1秒。」
奧運田徑神仙打架大場面！他破奧運紀錄僅得13名
而台灣觀眾提到的該場賽事，最後是由烏干達長跑名將切普特格爾（Joshua Cheptegei），以26分43秒14奪下男子1萬公尺金牌，這同時也是他在該項目的首面金牌，也打破了2008年衣索比亞貝克勒（Kenenisa Bekele）締造的奧運紀錄27分01秒17。
不過最令人不敢置信的是，這個維持16年的奧運紀錄，在本屆巴黎奧運卻被多位選手突破，根據奧運大會登記的成績，這場1萬公尺決賽一共有13位選手都跑進27分鐘內，連法國地主隊長跑好手吉米·葛雷西埃（Jimmy Gressier）就算以26分58秒67打破紀錄，但仍然排名第13名，可見這場賽事的競爭度已經到達頂天程度。
切普特格爾是雙紀錄保持者！雪恥東京奧運成功
而在這場頂尖對決勝出的，是來自烏干達長距離賽跑運動員切普特格爾，他在上屆2021東京奧運時獲得銀牌，這次在巴黎奧運終於成功雪恥，而也因為這一跑讓切普特格爾被更多人注意到，因為他現在同時是男子1萬公尺世界紀錄（26分11秒00）與奧運紀錄（26分43秒14）的保持者。
切普特格爾在賽後表示「大約16年前，我看到貝克勒在北京奧運奪下金牌之後，我也夢想要成為奧運冠軍，我實在很難用言語形容我現在的心情，因為我等了非常久，當我在東京奧運拿到銀牌時，我感到很失望，因為我真的很想贏。」如今已經圓夢，也讓切普特格爾田徑人生有了多一分的肯定。
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