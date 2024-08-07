彭蒙惠逝世！享耆壽98歲 蔣萬安緬懷：台灣永遠是您最溫暖的家
空中英語教室創辦人彭蒙惠於昨日晚間辭世，享耆壽98歲。對此，台北市長蔣萬安今（7）日表示，今早得知這個消息後難過了許久，並指出去年六月，親手把中華民國的身分證及台北市戶口名簿交給彭老師那一刻，是他畢生的榮幸，「台灣永遠是您最溫暖的家」。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安臉書發文表示，彭蒙惠的一生，有四分之三的珍貴歲月都奉獻給台灣這塊土地。彭蒙惠見證了台灣的歷史，更改變了台灣的歷史。她致力推動英語教育，所創辦的「空中英語教室」是台灣人學習英語的共同記憶，更開啟孩子們的國際視野。他高中時也是看著一本又一本的「空中英語教室」，聽著彭蒙惠的聲音，打下了扎實的英文基礎。
蔣萬安表示，從花東服務到遷居台北市，彭蒙惠在台定居73年，她是中華民國國民、是台灣人，也是台北市民。去年六月，「我親手把中華民國的身分證及台北市戶口名簿交給彭老師那一刻，是我畢生的榮幸。」
蔣萬安表示，「敬愛的彭蒙惠老師在昨晚離開了我們，今早得知這個消息後我難過了許久」。記得彭老師曾真心吐露：「台灣如鑽石般珍貴。」並且以台灣人的身份走完人生最後一哩路。「我想告訴彭老師，台灣永遠是您最溫暖的家，謝謝您。」