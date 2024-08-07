日銀表態市場不穩不升息！日圓急貶至147 換匯差2天多換8千日幣
日本央行升息，加上市場對美國經濟衰退隱憂，恐加大美國降息力道，美元指數一度快失守102，不過，在全球陷入股災，美國聯準會（Fed）信心喊話，日本央行副總裁內田真一今（7）日發表演說時暗示，「在市場不穩定下不會再升息」。此話一出，日圓兌美元出現急貶，已貶到147價位。也由於日圓急貶，日圓兌新台幣換匯有便宜一些，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2255元，換新台幣5萬元，與8月5日換匯高點0.2342元相較，現在可多換到8237日幣。
記者顏真真／台北報導
綜合日本媒體報導，日本央行副總裁內田真一今日在一場公開演說時表示，持續調升政策利率的先決條件是經濟、物價預估能夠實現。而近一周的股匯市大幅震盪將對此產生影響日圓貶勢的修正會影響政策營運。在金融資本市場處於不穩定的情況下、不會升息，當前、有必要以現有的水準持續貨幣寬鬆。
在日本央行副總裁表態後，日圓兌美元出現急貶，從144.251貶到147.47價位，目前147.28附近震盪。雖然新台幣兌美元今日早盤貶破32.7元，一度下探32.758元，貶值7分，中午暫收在32.712元、貶值2.4分，貶幅明顯小於日圓。
也因此，日圓兌新台幣換匯價有便宜一些，尤其在日圓兌美元貶到147後，台銀日圓現鈔賣出價一度來到0.2255元，若與8月5日換匯高點0.2342元相較，換新台幣5萬元，當時只能換到21萬3492日幣，現在可以換到22萬1729日幣，差2天可以多換8237日幣。
※【NOWnews 今日新聞
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