日本女星宣傳台北市觀光　透明系女孩清原果耶最難忘這項食物

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另外，還有「大倉久和飯店」及「捷絲旅集團」等飯店、今年再度榮獲全球十大最佳航空公司之一的「長榮航空」、以流行音樂為主題的場館「台北流行音樂中心」，以及東門永康商圈的「金雞母」、「茶敬茶」與受日本觀光客喜愛的牛軋糖「唐舖子」等，邀請日本旅客「回」台北輕鬆旅行，盡情吃喝買逛。
觀傳局進一步說，本次邀請透明系女孩「清原果耶」擔任活動大使，她先前曾因拍攝電影短暫停留台灣，「最喜歡台灣劇組多樣化的便當」；這次為宣傳「GO TAIPEI」優惠方案，特別安排7月到訪台北，品嚐各式各樣的美食，還首次搭乘台北雙層觀光巴士及登上台北101觀景台，「坐在觀光巴士上層讓視野更廣了，可充分欣賞不同的臺北街景，尤其經過台北101時感覺距離又更近了一些」。
清原果耶還分享在台北101觀景台發生的趣事，眺望時除了被美景驚艷外，更被影迷認出一路追到電梯口，「在路上也有遇到親切打招呼的粉絲，台北真的好友善又熱情！」她大讚「台北是一個能讓人獲得滿滿元氣的城市，請大家一定要來台北旅遊！」
清原果耶回憶，7月在台北品嚐的台式料理及飲料，包括清蒸魚、鳳梨蝦球、杏仁豆腐、空心菜、青草茶等，尤其對萬華老店的青草茶印象最深刻，「感覺身體都清爽舒適起來！」；另外，還品嚐到臭豆腐、雞排等小吃，「玉米起司蛋餅」則是她的最愛，更希望還有機會再次拜訪台北，「下次想去陽明山以及大稻埕碼頭，聽說那裡的貨櫃市集很有特色，風景很美。」
王秋冬表示，北市對日本旅客觀光推廣的腳步不停歇，像這次與日本旅遊平台合作的優惠方案，涵蓋食宿遊購行甚至文化場館各方面應有盡有。而觀傳局也參加8月3日至12日於橫濱舉辦的「台灣祭」活動，只要到「台北！ワクワク（台北！心動瞬間）」專區並下載「現在玩臺北」APP，即可獲得小禮物。
王秋冬說，除邀請KOL踩線，接下來將透過各大宣傳管道及日本大型節慶活動等方式進行多波段推廣，「要讓日本旅客感覺時刻與臺北同在」。
觀傳局補充說明，台北2024下半年還有許多活動接力上場，包括9月全新規劃，結合科技、音樂、產業論壇等主題的「潮臺北」活動；10-11月有臺北溫泉季及白晝之夜；11-12月則有臺北馬拉松、耶誕節相關活動及結合台北101煙火的跨年系列活動；也預告「2025雙北世界壯年運動會」即將在明年5月17日至30日舉行，9月17日前報名還可享有8折優惠，歡迎日本民眾報名參加並順遊台北。