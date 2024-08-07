墾丁白沙灣陽傘滿滿！遊客控業者霸佔沙灘 墾管處：按竊佔罪送辦
今年暑假墾丁遊客銳減，有業者指出住房率僅剩5成、攤商業績也下滑3成左右，直呼「從沒見過如此慘澹的暑假」引發討論，不過就有遊客提到，墾丁觀光景點白沙灣被業者者插傘佔領，影響海岸景緻，甚至不租陽傘還會被惡意驅趕，對此，墾丁國家公園管理處示警，各遊憩沙灘皆有規範業者，不得以陽傘強佔沙灘，情節嚴重者將以竊佔罪送辦。
記者林莞茜／綜合報導
墾管處表示，墾丁國家公園各沙灘皆有水上活動業者經營水上活動，及租用陽傘服務，然因未規範陽傘樣式及顏色，不同業者製作之陽傘顏色五花八門，多年來曾被民眾詬病雜亂、不雅觀。墾管處於107年，統一南灣、白砂及船帆石三個沙灘之陽傘顏色及樣式，為使規範儘速落實，並協助南灣業者統一製作深藍色之陽傘，並約束船帆石及白砂業者陽傘顏色為白色。自此各沙灘景觀大幅改善。
除規範陽傘形式、顏色之外，墾管處亦要求業者僅可於遊客租用陽傘後，方可將陽傘插於沙灘，但不可強迫遊客租用，同時管理處亦有預留遊客使用陽傘之空間，遊客亦可自行帶傘於該區使用，業者亦不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開。因此，白砂業者若有相關行徑，已違反管理處與業者間之約定，但目前墾管處之「海域遊憩活動管理方案」並無明確罰則，墾管處將會加強輔導，情節嚴重者將以竊佔罪送辦；未來南灣管理模式亦會推廣擴及至其他沙灘，以使海域遊憩更有秩序、減少紛爭。