名家論壇》吳崑玉／只有Diss沒Discuss　只會迎來無盡的Decrease

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所以，我實在搞不懂酸一個過去已近一年的「藍白合」陳年往事，想突顯的是什麼?藍白合是你們政治人物與政黨自己家的事，你們家的恩恩怨怨，關整個社會什麼事?柯P怨猴爺唸簡訊，你們家不也常把人家的私訊給截圖公開?狗咬狗一嘴毛，有誰會覺得你們好可憐?讓3趴還是讓6趴?是想說咱們現在只剩6趴了，再讓就0趴了嗎?還是「楚雖三趴，亡秦必楚」，咱們還有6趴?柯P事後再解釋，「藍白合」可以是「合作」的合，不必談「合併」的合，因為DNA不一樣。既知DNA不同，當初又「何必」去談?DNA不同卻又要強行茍合，那是在「人獸交」嗎?「何必」的「何」不是更貼切?講白點，這個段子從頭到尾，從時機點選擇到敘事手法，都只讓人覺得你們是在演「誰搬走了我的乳酪?」這一頁怎麼也翻不過去，你們那有那個精神與心力，去尋找新的乳酪山呢?
取笑，幽默這事，拿別人當目標，多少會出事，看柯P那張臉就知道了。取笑幽默講自己最安全，效果也最好。大陸有個脫口秀演員叫徐志勝，長得小眼大臉又極有喜感，他說他有天被叫去直播帶貨賣面膜，他就問導演，我這長相，叫我賣麵或賣饃都行，叫我賣面膜是要突顯什麼作用?副作用嗎?我自己長得前凸後翹，不過下移了三十公分，凸在肚皮上。有人稱我是立法院的司馬仲達，我說不是，我是「重達」0.1噸的「重達」。大學畢業時我才27腰，標準的倒三角形，現在42腰，正三角形，馬英九以來的歷任台北市長「軸線翻轉」的政見，在我身上徹底實踐了。每次現場都哈哈大笑，氣氛開了，場面就熱了。
要Diss他人，也不是不行，但那要有把握，搞到全場爆笑。有次餐會，某人大罵某個政治人物是「三姓家奴」，搞死逼個小黨，跳去另一個小黨，又快把人家搞垮，現在為了選市長又想跳去另一個黨。旁邊一個老爺便幽幽的說:「三姓家奴算什麼?三家姓奴才厲害!」當天便貼成臉書廢文。有個男生跟濃妝豔抹的阿姨吵架，被機關槍連續轟到沒機會回嘴，我，我，我，手都舉起來了，「你想怎樣?」阿姨得理不饒人，賭定男生不敢打她。男生突然瞪大眼:「我想拿橡皮擦把妳眉毛擦掉~。」哄堂大笑完，阿姨便悻悻離去。
就算上法庭攻防，善用邏輯也能幽默詭辯。據說某個英國紳士早上散步，一出門便被鄰居女士的狗給咬了，他直覺拿雨傘打狗，女士護狗，紳士便對女士罵了句「Beach(母狗)!」女士馬上告上法院，公然侮辱。法官審理後，判決紳士必須向女士道歉，紳士緩緩站起身說:「法官大人，我誠心願意道歉，但我有個疑問，能否請法官大人釋疑?」法官說可，紳士問:「我不可以說一位Lady為Bitch，但我可不可以稱呼一隻Bitch為Lady?」法官想了想說可以。這個紳士馬上轉頭對那位女士說:「Sorry，Lady!」
雖是詭辯，但應用得恰當，卻能創造出強大的傳播效果。憲法法庭攻防一整天，河道上傳播最廣的，是李荃和律師舉翁曉玲講麟洋勝球是中國人的榮耀那個段子。所謂「恰當」，不是政治正確，而是時空背景與時機抓得剛剛好，此時此景，令人半句話反駁不出來，這才是高段的Diss。一場辯論下來，藍白合的合，已經變成「李荃和」的「和」，這下全都糗了。
其實從頭至尾，民眾黨的這些幹部都走錯了路。政治裡需要的是Discuss，而不是Diss，尤其是立法院。政治改革比令行禁止或墨守成規，更需要大量的討論，以凝聚各方共識。但教主與教徒們，向來只想用聲量碾壓其他人，Diss不同意見的人，從來沒想真正好好討論。連憲法法庭的投影片，都放個「綠能我不能」，這是在做政治煽動，不是在進行嚴謹的法理辯證。藍白根本沒有要尊重大法官會議，而是要掀起一場鬥爭，幹掉所有不讓他遂行己意的人。
請問，一個不願意Discuss的人，不論他是公司的老闆，團隊的同事，還是政黨的領袖，他會是你可以信賴的對象嗎?Discuss是一切平等關係的基礎，當他拒絕與你Discuss，那他的背後意圖就是要支配你，叫你聽他的話，奉他的令，每天吃乖乖就對了。Diss，不論上對下，或下對上，都只是一種反抗與衝突的開始，Discuss才是一切進步與改革的前提。當一個團隊失去了Discuss的意識與空間，那就是在走向宗教，走向獨裁，而且當他們真的得償所願，真正獨裁後，也只會快速走向毀滅與衰落，等待他們的不會是上升曲線，而是無量下跌，直到全額交割，斷頭賣出。藍軍從來沒有什麼真心的藍白合、國親合，他們等的，就是你們把自己做到歸零膏的這一刻。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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