奧運籃球／美國隊詹皇抄截史上第二！39歲老將持續收割偉大紀錄
2024巴黎奧運美國男籃強勢挑戰隊史第16座冠軍金盃，在八強賽面對上一場外線火燙的巴西隊，美國隊仍展現出世界籃球霸主的實力，以122：87大勝巴西，毫無懸念晉級四強，陣中老大哥「詹皇」LeBron James雖在比賽中遭肘擊到眉骨，隨後也退場治療，但這名沙場老將仍在上場的16分鐘繳出12分3籃板9助攻3抄截的高效表現，也讓他此戰過後在奧運生涯累積抄截來到41次，躍升大會歷史第二多，奧運生涯累積送出119次助攻則是上升至大會歷史第三多。
實習記者張叡誠/綜合報導
詹皇火力強 39歲仍夠力
根據國際籃球總會（FIBA）官網數據統計，LeBron James在這場八強賽前，奧運生涯累積38次抄截並列奧運史上第四，與第二名的澳洲後衛Patty Mills僅差距2抄截。
助攻部分，八強賽前奧運歷史排名第三的是公牛三連霸王朝重要第六人、克羅埃西亞傳奇球星Toni Kukoč的112次，LeBron James則是累積110次助攻排名第五緊追在後。
在本屆奧運剩餘賽事LeBron James除了力拼生涯第三座奧運冠軍，同時他在奧運歷史抄截榜和以43次抄截排名首位的Andrei Kirilenko僅有2次之差，助攻榜則是與排名第二的球員差距2次。
相信LeBron James不會停下他偉大的腳步，接下來美國隊將繼續在台灣時間8月9日星期五凌晨3時迎戰由Nikola Jokić領軍的塞爾維亞隊。