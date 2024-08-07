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2NE1回歸演唱會！40萬粉絲搶不到票　成員購票失敗遭虧：YG沒想到

▲超殺女團2NE1日前宣布回歸樂壇，並將在首爾、日本展開演唱會，日前首爾場開放購票，不過僅釋出1萬張票，讓40萬名粉絲哀嚎聲一片，就連成員們自己都沒搶到，讓網友笑虧：「只有YG沒想到！」（圖／IG chaelincl）
▲超殺女團2NE1日前宣布回歸樂壇，並將在首爾、日本展開演唱會，日前首爾場開放購票，不過僅釋出1萬張票，讓40萬名粉絲哀嚎聲一片，就連成員們自己都沒搶到，讓網友笑虧：「只有YG沒想到！」（圖／IG chaelincl）

記者施以慧／綜合報導

經典女團「2NE1」15年前出道就紅遍娛樂圈，是韓國YG娛樂公司旗下第1個女子團體，不過該團在2016年時解散，如今上個月YG娛樂於社群平台上透露2NE1將會回歸樂壇，並於年底前開演唱會，讓無數粉絲超級興奮，準備手刀搶票，不過日前開放購票卻爆發搶不到票的ㄐ情形，由於兩場演唱會的座位數僅有1萬張，但當天系統卻湧入40萬名粉絲上網搶票，就連2NE1的成員自己都搶不到，讓網友笑翻：「只有YG沒想到！」

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▲2NE1在首爾場的演唱會僅開放1萬席，讓40萬名粉絲哀嚎根本搶不到。（圖／IG
▲2NE1在首爾場的演唱會僅開放1萬席，讓40萬名粉絲哀嚎根本搶不到。（圖／IG chaelincl）
2NE1演唱會席數僅有1萬席　40萬名粉絲哀嚎搶不到

2NE1首爾場演唱會將在10月5日、10月6日連續兩天在Olympic Hall開唱，8月5日開放購票，但兩場演唱會的座位數卻僅有3000至5000席，等於一連2天的演唱會就僅有1萬張，但當天卻有40萬名粉絲湧入系統搶票，導致系統一度大當機。

就連2NE1都沒成功搶票　粉絲吐槽：「YG沒想到！」　

就連隊長CL也在開放購票當日，在IG上曝光成員們一起搶票的影片，購票一開始，Minzy就表示：「購買按不了！」一旁用手機買票的Dara也哀嚎：「不行欸，為什麼不行？」Minzy接著還放上截圖表示：「哈，購票失敗。」Dara最後也亮出自己的頁面喊：「我也沒搶到！」而搶票失敗的粉絲也紛紛吐槽娛樂公司：「沒有反轉的全部賣光，只有YG沒想到，連2NE1都失敗的『搶票大戰』。」

▲2NE1過去曾紅遍全亞洲，單曲數位銷量更是突破6650萬。（圖／IG
▲2NE1過去曾紅遍全亞洲，單曲數位銷量更是突破6650萬。（圖／IG chaelincl）
2009年出道就紅遍各地　粉絲掀「回憶殺」敲碗加場

而2009年出道的2NE1，過去火遍整個亞洲，知名歌曲包含〈Go Away〉、〈Lonely〉、〈Come Back Home〉等，單曲數位銷量多達6650萬，可見過去的她們在樂壇上有舉足輕重的地位，但隨著Minzy在2016年退團，YG娛樂也在同年宣布解散該團體，讓粉絲都相當不捨，如今重磅回歸，但娛樂公司卻僅釋出1萬張票給粉絲搶購，而另外沒買到票的39萬名粉絲，也只能繼續敲碗加場。

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