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烘焙師傅端這碗豆漿油條！竟是「父親節蛋糕」　連碗與湯匙都可吃

▲父親節蛋糕拚創意，台北君悅酒店推出「豆漿油條」外型的蛋糕，最外層的碗與一旁的湯匙通通都可吃下肚。（圖／台北君悅提供）
▲父親節蛋糕拚創意，台北君悅酒店推出「豆漿油條」外型的蛋糕，最外層的碗與一旁的湯匙通通都可吃下肚。（圖／台北君悅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

慶祝父親節，除了聚餐吃飯，也可考慮買個父親節蛋糕。今年有多家飯店業者推出超創意款式。像是台北君悅酒店有款蛋糕外型做成超擬真的一碗豆漿燒餅夾帶油條，連「碗與湯匙」都能吃下肚。另外還有威士忌、工具盒的外型，也有概念取自朱自清知名散文《背影》而設計出，每款都很具話題。

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📍台北君悅酒店- 溫暖父愛．豆漿油條1288元
為擬真蛋糕，外型為一碗「豆漿油條」，台北君悅提到，這款蛋糕需花費72小時製作，外型是燒餅的其實是酥脆千層酥，而油條內餡由烏龍茶香慕斯及法國70%巧克力糕體，碗內蛋糕先由愛文芒果粒鋪底，接著以北埔蟲咬烏龍茶糕體，夾法國柳橙醬入餡，再鋪一層東方美人茶慕斯、一層寶島豆漿奶酪。連碗跟湯匙都能吃，還可客製英文名送禮。

▲由點心房行政主廚陳建佑端出的這碗豆漿油條，竟然是父親節蛋糕。（圖／台北君悅酒店提供）
▲由點心房行政主廚陳建佑端出的這碗豆漿油條，竟然是父親節蛋糕。（圖／台北君悅酒店提供）
📍台北遠東香格里拉飯店- 橙香背影千層蛋糕 6吋1088元
主廚以知名作家朱自清描述父愛的散文作品《背影》為靈感，設計出這款書本造型的千層蛋糕。外型採用匈牙利經典甜點多布斯蛋糕，由杏仁海綿蛋糕、巧克力奶油霜、香橙巧克力丁和焦糖層層交替堆疊，最上層覆蓋一片父子剪影的巧克力片，帶來綿密和脆爽的多重口感。

▲台北遠東香格里拉以書本造型呈現詮釋父子背影，推出「橙香背影」父親節造型蛋糕。（圖／台北遠東提供）
▲台北遠東香格里拉以書本造型呈現詮釋父子背影，推出「橙香背影」父親節造型蛋糕。（圖／台北遠東提供）
📍台南晶英酒店- 工具人老爸1280元
裝滿可以吃的巧克力螺絲板手、老虎鉗與螺帽的「工具人老爸」，精細匠工與金屬色澤，模仿程度絕對會讓爸爸誤認為是惡作劇，將上層工具巧克力移開後，底層是甜而不膩、鬆軟濕潤的巧克力杏仁蛋糕，內餡包覆香濃焦糖花生巧克力與焦糖慕斯，Q彈的花生焦糖凍與巧克力粒更豐富整體口感。

▲台南晶英酒店的父親節蛋糕，是裝滿可以吃的巧克力螺絲板手、老虎鉗與螺帽的「工具人老爸」。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英酒店的父親節蛋糕，是裝滿可以吃的巧克力螺絲板手、老虎鉗與螺帽的「工具人老爸」。（圖／台南晶英提供）
📍台南晶英酒店- 紳士品味1280元
金色威士忌酒瓶造型是以單一莊園典藏可可豆製成外圈巧克力，此款蛋糕以原味海綿蛋糕為主體，內餡裹入堅果香氣濃醇的開心果奶油與白巧克力慕斯內餡，絲綢般的口感入口即化，加入新鮮覆盆子凍與酥菠蘿脆粒更是增加層次感，最底下還搭配送禮必備質感巧克力製成的木盒，很具特色。

▲台南晶英酒店的父親節蛋糕「紳士品味」，其金色威士忌酒瓶造型是單一莊園典藏可可豆製成。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英酒店的父親節蛋糕「紳士品味」，其金色威士忌酒瓶造型外圈是單一莊園典藏可可豆製成的巧克力。（圖／台南晶英提供）
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