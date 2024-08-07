烘焙師傅端這碗豆漿油條！竟是「父親節蛋糕」　連碗與湯匙都可吃

我是廣告 請繼續往下閱讀
為擬真蛋糕，外型為一碗「豆漿油條」，台北君悅提到，這款蛋糕需花費72小時製作，外型是燒餅的其實是酥脆千層酥，而油條內餡由烏龍茶香慕斯及法國70%巧克力糕體，碗內蛋糕先由愛文芒果粒鋪底，接著以北埔蟲咬烏龍茶糕體，夾法國柳橙醬入餡，再鋪一層東方美人茶慕斯、一層寶島豆漿奶酪。連碗跟湯匙都能吃，還可客製英文名送禮。
📍台北遠東香格里拉飯店- 橙香背影千層蛋糕 6吋1088元
主廚以知名作家朱自清描述父愛的散文作品《背影》為靈感，設計出這款書本造型的千層蛋糕。外型採用匈牙利經典甜點多布斯蛋糕，由杏仁海綿蛋糕、巧克力奶油霜、香橙巧克力丁和焦糖層層交替堆疊，最上層覆蓋一片父子剪影的巧克力片，帶來綿密和脆爽的多重口感。
📍台南晶英酒店- 工具人老爸1280元
裝滿可以吃的巧克力螺絲板手、老虎鉗與螺帽的「工具人老爸」，精細匠工與金屬色澤，模仿程度絕對會讓爸爸誤認為是惡作劇，將上層工具巧克力移開後，底層是甜而不膩、鬆軟濕潤的巧克力杏仁蛋糕，內餡包覆香濃焦糖花生巧克力與焦糖慕斯，Q彈的花生焦糖凍與巧克力粒更豐富整體口感。
📍台南晶英酒店- 紳士品味1280元
金色威士忌酒瓶造型是以單一莊園典藏可可豆製成外圈巧克力，此款蛋糕以原味海綿蛋糕為主體，內餡裹入堅果香氣濃醇的開心果奶油與白巧克力慕斯內餡，絲綢般的口感入口即化，加入新鮮覆盆子凍與酥菠蘿脆粒更是增加層次感，最底下還搭配送禮必備質感巧克力製成的木盒，很具特色。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！