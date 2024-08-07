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二宮和也、竹內涼真9月合體來台　《黑色止血鉗2》見面會資訊公開

▲二宮和也（中）、竹內涼真（左二）9月合體來台，為新劇《黑色止血鉗2》舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）
▲二宮和也（中）、竹內涼真（左二）9月合體來台，為新劇《黑色止血鉗2》舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

記者楊穎軒／綜合報導

日本奧斯卡影帝二宮和也、日本國民天菜竹內涼真睽違6年再度合作，兩人主演TBS夏季強檔日劇《黑色止血鉗2 - 惡魔外科醫生 -》收視率居高不下，在串流平台播出也有亮眼成績。今（7）日官方宣布二宮和也、竹內涼真將於9月來台舉辦見面會，不但會與劇迷們一同欣賞、回顧新劇中精彩片段，還要跟大家分享飾演角色「天城雪彥」、「世良雅志」的心路歷程。

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《黑色止血鉗2 - 惡魔外科醫生 -》第二季最大亮點，也最讓劇迷們津津樂道的，就是在第一季飾演劇版主角「渡海征司郎」的二宮和也，在第二季時卻並非以渡海身分回歸，而是改為詮釋技術同樣精湛、長相與渡海十分相似卻頂著一頭銀髮的拜金醫生「天城雪彥」，由同一演員擔綱作者筆下兩個完全不同的角色的創舉，引發劇迷與書迷的熱烈討論，對於二宮和也的演技表現亦抱持高度期待。

提到與前作拍攝時心境上是否有什麼不同之處，二宮和也大方分享他拍攝第一季的時候常聽其他演員吐槽手術戲耗時很長很辛苦，但因為他飾演的渡海醫生都是在緊要關頭颯爽登場，快速地動完手術之後就離場了，拍攝的時間很短，所以他總覺得好像也沒大家說的那麼誇張。而這次的天城醫生卻是要紮紮實實地開完全場的刀，需要他配合從頭站到尾，笑說：「忽然體會到當時大家的心情了呢！」

在《黑色止血鉗》系列中跟二宮和也互動最深的，就是飾演世良雅志的竹內涼真，善良純真的他第一季面對渡海醫生的震撼教育，在新季度又換惡魔當上司，讓他大呼：「真的好難，但二宮先生真的好帥！」聽到能夠再次來到睽違許久的台北，竹內涼真面露期待：「真的是非常感謝能有這次的機會，請大家一定要來參加活動，會場見囉！」

「『黑色止血鉗2』 SPECIAL FAN MEETING　二宮和也 x 竹內涼真」見面會將於2024年9月13日於Zepp New Taipei登場，票券分為3200元、2800元、1800元、1600元等，本場門票將採用實名抽選，並分為兩階段銷售，8月19日至21日將開放抽選登記，8月23日中午公開抽選結果。若抽選後仍有票券，則統一於8月31日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。售票狀況與演出詳情請鎖定主辦單位官方臉書以及IG專頁。

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