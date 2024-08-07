奧運游泳／連詹皇都誤會了！Marchand看美國男籃 觀眾爆熱烈歡呼
2024巴黎奧運男籃8強戰，美國男籃以122：87大勝巴西，在本屆奧運勇奪4面游泳金牌的法國好手Léon Marchand也到現場觀看美國男籃對上巴西的比賽，當現場的大螢幕拍到Marchand後，場館瞬間爆出震耳欲聾的歡呼聲，則美國主播也說：「我們需要習慣這一點，這就是8月的巴黎，即便是Lebron James也無法跟Marchand相比。」根據法國媒體報導，當現場鏡頭拍到Marchand時，整個場館內的歡呼聲達到了最高峰，幾乎所有人都在為他鼓掌喝彩。儘管美國隊擁有James、Stephen Curry等大牌球星，但跟Marchand相比，他們黯然失色。
記者吳政紘/綜合報導
2小時內拿2金 Marchand還打破「飛魚」紀錄
Marchand在男子400公尺混合式和男子200公尺蝶式、蛙式拿下3面金牌，其中男子200公尺蝶式、蛙式更是在2小時內拿下兩面金牌，技驚四座，隔天的男子200公尺混合式中，Marchand游出1分54秒06的成績，打破2008年美國「飛魚」Michael Phelps保持的奧運紀錄，摘下他個人本屆奧運第4面金牌。
Marchand在奧運男籃8強賽，被鏡頭捕捉到在場邊觀賽，一出現在大螢幕上，引起現場法國觀眾的熱烈歡呼，根據法國媒體報導，當現場鏡頭拍到Marchand時，整個場館內的歡呼聲達到了最高峰，幾乎所有人都在為他鼓掌喝彩。儘管美國隊擁有James、Stephen Curry等大牌球星，但跟Marchand相比，他們黯然失色。
在奪下4面金牌後，Marchand也表示這一切都相當瘋狂，「這真的讓人難以相信，我不覺得可以得到4面金牌，一開始我只想贏得1面金牌，因為我有4次機會，但拿到4面金牌後鬆了一口氣。這比賽真是太瘋狂了，4面金牌耶，我不知道這是可能的。」