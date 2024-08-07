名家論壇》黎榮章／高虹安被判有罪　網路輿情怎麼看？

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高虹安助理費案一審宣判後，網友怎麼看？分析網路相關留言主題風向，針對此事的留言內容大致可歸類為「諷刺土城找安」，其聲量比例最高，佔總聲量的13.1%、「認為司法淪綠打手」，聲量有13%、「批高誤信助理建議」12.1%、「為高虹安加油」11.9%、「認為貪污就是該關」10.1%、「感謝國民黨檢舉高」（此案起初由高虹安的國民黨競選對手林耕仁開記者會踢爆）9.2%、「反串表示這是政治迫害」（意在諷刺部分言論稱此案為政治迫害）8.7%、「支持高虹安上訴」7.5%、「嘲諷說叫黃國昌去與法官辯論」7.3%、「認為高還在狡辯」7.1%。總體而言，雖然認為高虹安罪有應得、貪汙該關的網友不少，但網路風向並非完全一面倒；也有3成的網友留言認為此案是司法不公、替高虹安加油、支持她上訴。
高虹安是民眾黨第一位也是唯一一位黨籍縣市長，雖然她在一審宣判後火速退黨，但黨中央的聲明基調仍是支持、捍衛她的清白，黨主席柯文哲也在日前的黨慶大會上批司法淪為政治打手，並沒有明顯切割行為。而高案對民眾黨的影響如何？觀察宣判前後民眾黨的網路負面聲量趨勢，可發現相較於宣判前，民眾黨負聲量漲跌互見，略有起伏；然而，在7月底宣判後，民眾黨當周的負聲量一下子飆高57%，有律師批民眾黨「法盲瞎挺貪汙」、也有學者批民眾黨「全黨瘋狂挺高虹安的貪腐」，連日前跟民眾黨走得頗近的館長陳之漢，都公開批高「搞公積金制度是低級錯誤」。一時間網路上對民眾黨不利的聲量瀰漫，直到一周後高案熱度消退，民眾黨的負聲量才下降26%。
助理費案對高虹安的政治生涯絕對是一大重傷害，但從網路輿情上看來，仍有一定比例的網友認為高的說詞有理，並勇於為其發聲。高因浮報助理薪酬、加班費，被依貪汙治罪條例重判，但高虹安與民眾黨主張，過去有民進黨議員也詐領助理費，法官卻用各種原因考量減刑，認為高案的判決「和10幾年來助理費案判決的主流見解有很大差異」，未來是否有立委會提起相關規範更明確化的討論，或大家怕沾染爭議上身避而不談，或許是一政壇風向的觀察指標。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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