南部「類鼻疽」病例連環爆！「症狀、傳染方式、疽注音」一次看

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🟡類鼻「疽」怎麼唸
類鼻疽（ㄐㄩ，音同居），「疽」字是指一種毒瘡，多生於肩、背、臀等處。類鼻疽（Melioidosis），又稱惠特莫爾氏病（Whitmore disease），是人畜共通的傳染病，但是人傳人的例子很少。
🟡類鼻疽引起的原因
根據疾管署的說明，類鼻疽是由「類鼻疽桿菌」引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，會由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，但也會經由吸入受污染的塵土、土壤或水滴感染；而颱風後疫情常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加。
🟡類鼻疽症狀
類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需要用抗生素治療。
🟡類鼻疽6大高風險族群曝光
國際上報告類鼻疽死亡率可達40-75%，國內統計近五年類鼻疽致死率則為4.5%。其中糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。
🟡類鼻疽預防方式
疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應於72小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。