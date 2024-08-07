「4檔海外ETF」受零股族、定期定額族青睞　00757穩坐成交雙冠王

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，根據集保中心統計，00757受益人數月月升高，從去年底的2.7萬人，到今年6月中、7月中陸續突破4萬人、5萬人大關，截至8/2為止，更是來到5.28萬人，創下史上新高紀錄。另根據統一投信官網資料顯示，投資人資金追捧推升下，00757規模快速增胖，今年8/1為止，總市值一舉翻倍至244.9億元。
投資專家分析，00757今年2月初站上海外股票ETF股王寶座，並在登頂後持續拉開與其他海外ETF距離，即使4月隨著台股遇到亂流回檔，但因為其成分股都是科技巨擘，所以反彈修復能力佳，投資人見到拉回就趁機撿便宜累積更多部位，因而使00757的零股成交量、成交金額創下今年海外ETF雙冠王。
投資專家表示，00757從歷史高點96.2元下跌以來，波段跌幅超過12.3%，比大盤11.4%超跌，短線跌深甜甜價浮現，建議投資人可逢低分批進場，或以定期定額長現佈局，尤其在Ai從雲端導入終端之際，AI應用商業化成為大型企業獲利成長新動能，多累積部位有助追求00757的超額報酬。
法人表示，聯準會7月底利率會議的鴿派態度，為啟動降息鋪路，利率調降帶來豐沛資金，有望提升股市評價，特別是高成長科技股。短線美股受到美國大選不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍有多頭格局，Ai長線成長趨勢不變下，科技股仍是佈局首選，建議投資人在股市震盪分批進場，把握未來科技股爆發性成長投資機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。