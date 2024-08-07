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「4檔海外ETF」受零股族、定期定額族青睞　00757穩坐成交雙冠王

▲台股震盪是逢低進場好時機，4檔海外ETF受零股族、定期定額族青睞，其中，00757的零股成交量、成交金額，為今年來海外ETF之冠。（示意圖／取自unsplash）
▲台股震盪是逢低進場好時機，4檔海外ETF受零股族、定期定額族青睞，其中，00757的零股成交量、成交金額，為今年來海外ETF之冠。（示意圖／取自unsplash）

記者魏妤庭／台北報導

台股震盪劇烈，卻是逢低進場的好時機。根據統計，統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）、富邦NASDAQ（00662）、元大S&P500（00646）等4檔海外ETF受到零股族、定期定額族青睞。其中，00757零股成交量、成交金額皆是今年以來海外ETF之冠。投資專家表示，零股族見跌撿便宜，沒有遇到修正，定期定額族就穩定投資，雙管齊下是最佳投資策略。

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台股8/2崩跌近2000點，創下史上最大跌點，失守2萬點大關，但零股交易反而火熱。根據CMoney統計，00757以海外股票ETF股王之姿，成為當日獨家擠入零股成交金額前10名的海外ETF，成交金額更達4602萬元。今年以來，00757零股累積已成交1675萬股、13.4億元，也是成交金額唯一突破10億元的海外ETF。截至6月底定期定額戶數，僅00646、00757、00830、富邦越南（00885）、00662等上榜，其中00757的存股人數快速增加，去年底約6240戶，今年6月底則攀升到13433戶，光今年上半年就翻倍成長。

此外，根據集保中心統計，00757受益人數月月升高，從去年底的2.7萬人，到今年6月中、7月中陸續突破4萬人、5萬人大關，截至8/2為止，更是來到5.28萬人，創下史上新高紀錄。另根據統一投信官網資料顯示，投資人資金追捧推升下，00757規模快速增胖，今年8/1為止，總市值一舉翻倍至244.9億元。

投資專家分析，00757今年2月初站上海外股票ETF股王寶座，並在登頂後持續拉開與其他海外ETF距離，即使4月隨著台股遇到亂流回檔，但因為其成分股都是科技巨擘，所以反彈修復能力佳，投資人見到拉回就趁機撿便宜累積更多部位，因而使00757的零股成交量、成交金額創下今年海外ETF雙冠王。

投資專家表示，00757從歷史高點96.2元下跌以來，波段跌幅超過12.3%，比大盤11.4%超跌，短線跌深甜甜價浮現，建議投資人可逢低分批進場，或以定期定額長現佈局，尤其在Ai從雲端導入終端之際，AI應用商業化成為大型企業獲利成長新動能，多累積部位有助追求00757的超額報酬。

法人表示，聯準會7月底利率會議的鴿派態度，為啟動降息鋪路，利率調降帶來豐沛資金，有望提升股市評價，特別是高成長科技股。短線美股受到美國大選不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍有多頭格局，Ai長線成長趨勢不變下，科技股仍是佈局首選，建議投資人在股市震盪分批進場，把握未來科技股爆發性成長投資機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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