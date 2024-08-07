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BTS成員Suga酒駕慘摔被逮！遭處分吊銷駕照　他全文道歉聲明曝光

▲BTS成員Suga今（7）日傳出酒駕後慘摔，被南韓警方逮捕，後續經紀公司證實此事，而Suga也於粉絲交流平台公開致歉。（圖／IG agustd）
▲BTS成員Suga今（7）日傳出酒駕後慘摔，被南韓警方逮捕，後續經紀公司證實此事，而Suga也於粉絲交流平台公開致歉。（圖／IG agustd）

記者施以慧／綜合報導

南韓超殺男團BTS（防彈少年團）成員Suga今（7）日傳出涉嫌在飲酒後騎乘電動滑板車，目前韓國警方已經立案，讓粉絲相當震驚，而Suga所屬的經紀公司BigHit Music也在稍早對外發出聲明，還原事件發生的全過程，並證實Suga確實有酒駕行為，已經被警方開出罰單並做出吊銷駕照等處分。

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▲經紀公司證實Suga酒駕一事，並透露他已經受到罰款和吊銷駕照的處分。（圖／IG agustd）
▲經紀公司證實Suga酒駕一事，並透露他已經受到罰款和吊銷駕照的處分。（圖／IG agustd）
Suga飲酒後駕駛電動車　經紀公司還原全過程

根據經紀公司BigHit Music的聲明指出，Suga於昨日晚間在龍山區一帶喝酒後返家，但途中卻戴著安全帽騎乘電動滑板車，並在行駛了500公尺後，於停車時摔倒。附近的警方聞訊趕來協助，發現Suga身上有酒味，隨後便針對Suga進行酒測，確定Suga的酒測值超過法定限度，因此依照涉嫌違反《道路交通法》，對他處以罰款和吊銷駕照的處分。

粉絲震驚怒喊：「喝多少？」　對Suga大力譴責

新聞曝光後，粉絲們不僅非常震驚，也針對Suga的行為作出譴責：「滑板車對行人也很危險的」、「他自己跌倒在那，結果被發現的嗎」、「倒在那裡被發現真傻眼！到底喝多多」、「看來他喝很多，唉」、「還好沒有釀成什麼事故，但實在是唉啊。」

▲Suga致歉聲明曝光，不僅還原了酒駕的全部過程，也向粉絲保證不會再有下次，未來會多加注意個人行為。（圖／weverse）
▲Suga致歉聲明曝光，不僅還原了酒駕的全部過程，也向粉絲保證不會再有下次，未來會多加注意個人行為。（圖／weverse）
Suga全文致歉聲明曝光　曝光警方處分內容

稍早Suga本人也透過Weverse粉絲交流平台，針對酒駕一事和大眾致歉：「昨晚在餐桌上喝了酒後，我騎了電動滑板車回家。由於以為距離很近，加上沒有意識到酒後不能使用電動滑板車，結果違反了道路交通法規。在家門前停下電動滑板車時摔倒了，正好有警察在場，經過酒精測試後，我被處以吊銷駕照和罰款的處分。」並承諾未來會更加注意自己的行為，也保證不會再有第2次。

南韓政府推共享電動滑板車　明文規定禁酒後騎乘

事實上，隨著南韓政府推出電動滑板車共享服務後，民眾使用的次數相當高，但南韓的《道路交通法》已經在2020年6月修法，將電動滑板車被分類為「個人型移動裝置」，僅16歲以上且持有機車駕照的人才能使用，且必須佩戴安全帽，也不能在酒後（血液酒精濃度0.03%以上）騎乘。

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