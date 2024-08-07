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矽統以溢價18%收購全數股權　紘康股價攻漲停、2.3萬張排隊購買

▲在矽統宣布換股併購的消息後，紘康今（7）日股價開盤漲停「鎖死」，仍有超過2.3萬張在排隊購買。（圖／NOWnews資料照片）
▲在矽統宣布換股併購的消息後，紘康今（7）日股價開盤漲停「鎖死」，仍有超過2.3萬張在排隊購買。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

IC設計廠矽統以及類比線路IC設計廠紘康昨（6）日因為有重大公告所以停牌，在晚間時宣布雙方決議按照企業併購法等法令進行股份轉換，矽統將增資發行新股，取得紘康全數的股權，溢價幅度約18%。也因此激勵今（7）日股價走高，矽統大漲逾7%，紘康則是開盤直攻漲停板，來到54.1元，截至下午12點55分仍有超過2.3萬張在排隊購買。

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IC設計業者矽統昨日召開重訊記者會，與紘康分別召開董事會決議通過，依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由矽統發行新股為對價，取得紘康100%股權。

矽統表示，本次股份轉換之換股比例為每1股紘康普通股換發矽統0.8713股，矽統預計增資發行普通股2775萬5080股（27755張）予紘康之持股股東，完成股份轉換後，矽統總發行股份將由目前 4億8723萬3081 股增加為 5億1498萬8161 股。

紘康預計在10月9日召開股東臨時會討論此案，待股東臨時會決議通過並取得相關主管機關核准後，紘康將依相關規定申請終止上櫃及停止公開發行，股份轉換基準日暫定為114年1月1日。

矽統指出，公司自去年第三季調整營運團隊後，便積極推動轉型，包含已經宣佈的與聯暻半導體（山東）的合併案以及剛完成的35%現金減資，透過提高獲利與每股淨值方式提升股東權益。

矽統看好，此次矽統與紘康的股份轉換，有助矽統除了既有客戶及市場，也將納入紘康深耕的電池管理晶片、混合訊號微控制晶片以及電容式觸控晶片等產品，結合兩家公司的產品組合及客戶，未來公司整體營運規模將明顯提升。

展望未來，矽統與紘康完成股份轉換後，除繼續提供現有的產品與服務，並積極開發新產品，透過全面的資源整合，達成擴展營運規模及降低管理成本的綜效，進而增強在全球的市場競爭力，為全體股東創造更大的利益。

消息一出，也激勵紘康今日股價開盤強攻漲停價54.1元，一口氣站上5日均線，此外，截至下午12點55分仍有超過2.3萬張在排隊購買。

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