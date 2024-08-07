矽統以溢價18%收購全數股權　紘康股價攻漲停、2.3萬張排隊購買

我是廣告 請繼續往下閱讀
矽統表示，本次股份轉換之換股比例為每1股紘康普通股換發矽統0.8713股，矽統預計增資發行普通股2775萬5080股（27755張）予紘康之持股股東，完成股份轉換後，矽統總發行股份將由目前 4億8723萬3081 股增加為 5億1498萬8161 股。
紘康預計在10月9日召開股東臨時會討論此案，待股東臨時會決議通過並取得相關主管機關核准後，紘康將依相關規定申請終止上櫃及停止公開發行，股份轉換基準日暫定為114年1月1日。
矽統指出，公司自去年第三季調整營運團隊後，便積極推動轉型，包含已經宣佈的與聯暻半導體（山東）的合併案以及剛完成的35%現金減資，透過提高獲利與每股淨值方式提升股東權益。
矽統看好，此次矽統與紘康的股份轉換，有助矽統除了既有客戶及市場，也將納入紘康深耕的電池管理晶片、混合訊號微控制晶片以及電容式觸控晶片等產品，結合兩家公司的產品組合及客戶，未來公司整體營運規模將明顯提升。
展望未來，矽統與紘康完成股份轉換後，除繼續提供現有的產品與服務，並積極開發新產品，透過全面的資源整合，達成擴展營運規模及降低管理成本的綜效，進而增強在全球的市場競爭力，為全體股東創造更大的利益。
消息一出，也激勵紘康今日股價開盤強攻漲停價54.1元，一口氣站上5日均線，此外，截至下午12點55分仍有超過2.3萬張在排隊購買。