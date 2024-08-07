稱王齊麟「台北選手」挨轟！蔣萬安回應了 無奈回嗆1句話
我國羽球好手李洋與王齊麟在巴黎奧運奪金，台北市長蔣萬安也在第一時間於社群平台發文祝賀戶籍在台北的王齊麟，內文以「台北選手」稱呼王齊麟而遭到抨擊。對此蔣萬安今（7）日也強調，在很多公開場合都稱是中華隊、全台灣全北市以他們為榮、他們是台灣之光、台北市的驕傲等說法，外界實在不需要斷章取義做政治操作。
記者莊蕙如／台北報導
蔣萬安今日簡短回應，表示在很多公開場合，都稱他們是中華隊、全台灣全北市以他們為榮、他們是台灣之光、台北市的驕傲。而王齊麟也確實是設籍在台北市的選手，從小在民權國小跟中山國中，現在也是台北市立大學的學生，「他是我們台北市的選手，外界實在不用斷章取義做政治操作。」
對此北市府發言人殷瑋也補充說明，表示如果要以同樣的標準檢驗的話，包括陳其邁市長在今年的7月就明白說「高雄選手」，賴清德總統在2016年的時候，不管是說台南的桌球好手鄭怡靜，還是在2015年的時候講到亞運的選手張玉龍的時候，都用「台南選手」來稱呼。
殷瑋強調，如果用一樣的標準來檢驗的話，難道這不都是問題嗎？重點是不要用雙重標準來面對這個問題，一定要大家一起用正面態度，為所有代表台灣的奧運選手加油。