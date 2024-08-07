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民團質疑「移工試辦計畫」拖垮長照2.0　勞動部：續納各界意見

▲針對民團質疑「多元陪伴照顧服務試辦計畫」是在拖垮長照2.0，勞動部今日給出回應。（圖／記者林則澄攝，2024.06.14）
▲針對民團質疑「多元陪伴照顧服務試辦計畫」是在拖垮長照2.0，勞動部今日給出回應。（圖／記者林則澄攝，2024.06.14）

記者林則澄／台北報導

針對民間團體擔憂「多元陪伴照顧服務試辦計畫」將會影響照服員就業機會，以及導致看護工幫傭化等疑慮，根本是在連累長照2.0。勞動部今（7）日解釋，該計畫將由公益專業團體擔任雇主聘僱移工，供有需求家庭臨時照顧服務，改善外籍家庭看護工以往「一對一」僱用現況，建立新的「一對多」服務模式，因此並不構成民團所述問題，未來也會持續蒐集、評估社會意見與疑慮，妥善規劃試辦對象服的務內容與方式。

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勞動部表示，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」的目的，是要回應多年以來社會各界期待改變外籍家庭看護工「一對一」僱用現況，並且建立新的服務模式，讓有照顧專業、培訓機制與聘僱管理移工能力的公益團體成為雇主，負責僱用與訓練外籍看護工，是以「一對多」的照顧模式，幫助有需求的家庭陪伴、照顧健康亞健康長者，或在出院臨時短期服務需求等多元服務，創造更大的照顧服務彈性，並且保障家庭看護移工勞動權益。

勞動部強調，後續推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」過程，將會持續傾聽各界聲音與蒐集意見，加強社會溝通，妥善規劃制度避免誤解，也讓國人可以安心，強調該計畫的設計絕非外傭化或居家化，看護工並非單純去到家庭提供家務服務或照顧幼兒保姆的工作，因此不會排擠國人就業機會、成為另外一種外籍家庭幫傭。

另一方面，勞動部表示，「多元陪伴照顧服務計畫」試辦的對象與服務內容規劃，是需符合申請家庭看護移工的失能者、具有重大傷病或緊急手術出院返家身體照顧、日常生活照顧、陪伴就醫、防止高齡長者跌倒失能預防性照顧，並由試辦單位聘僱外籍看護工進入家庭，提供全日、半日與部分時數等自費就醫陪伴或陪伴照顧服務，也將要求看護移工完成照顧服務員訓練與職前訓練，具備照顧專業能力，還有督導、輔導、通譯及接案派案機制，確保看護移工在照顧工作專業獲得支援，家庭自費獲得良好的照顧服務，後續會採穩健方式試辦、循序推動。

最後，針對社會各界對於多元伴照顧服務試辦計畫，擔憂影響居家清潔、保姆與居家照顧服務人員就業機會，勞動部也會持續聆聽各界建議，妥善評估及設計試辦計畫制度、內容與執行方式，以做出區隔，會持續聆聽專家學者、失能者家庭團體、民間居家服務、移工團體及相關部會聲音，廣泛蒐集各界意見，相關法規草案並將踐行法規預告，徵求社會大眾意見，再以漸進試辦與滾動修正，兼顧家庭短期照顧需求與國人就業保障。 

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