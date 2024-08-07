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陳妍希「一天只吃一頓飯」　遭批製造容貌焦慮：也沒見妳瘦！

▲女星陳妍希日前上節目透露「一天只吃一頓飯」，影片曝光後引發討論，遭粉絲轟製造容貌焦慮。（圖／陳妍希微博）
▲女星陳妍希日前上節目透露「一天只吃一頓飯」，影片曝光後引發討論，遭粉絲轟製造容貌焦慮。（圖／陳妍希微博）

記者許芷芸／綜合報導

40歲女星陳妍希因電影《那些年，我們一起追的女孩》沈佳宜一角爆紅，獲得「國民初戀」的封號，出道多年至今依舊維持當年的童顏美貌。不過先前卻曾因拍攝《神鵰俠侶》時，臉頰微肉遭粉絲吐槽，為此她也積極瘦身。日前在節目上陳妍希自爆「一天只吃一頓飯」，影片曝光後引發粉絲抨擊。

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陳妍希《神鵰俠侶》飾演小龍女　嬰兒肥被酸「小籠包」

陳妍希先前演出中國古裝劇《神鵰俠侶》，臉頰微肉的狀態讓她遭酸民嘲笑「小龍女變小籠包」，甚至被貼上「最腫小龍女」的標籤，為此近年來她積極努力瘦身改善體態，今年初更開心在微博曝光成果，透露體重只有44.4公斤。

▲陳妍希過去小龍女造型被酸是「小籠包」，為此她也積極瘦身改變體態。（圖／微博）
▲陳妍希過去出演《神鵰俠侶》時臉頰微肉被酸是「小籠包」，為此她也積極瘦身改變體態。（圖／微博）
「一天只吃一頓飯」　超嚴格飲食控制法挨轟

日前陳妍希在大陸綜藝節目《十天後回到現實》上坦言，自己基本上「一天只吃一餐」，大部分時間幾乎不進食。她表示因為鹽會導致自己水腫，加上吃太多會造成腦袋不清醒。

▲陳妍希在大陸綜藝節目上坦言，自己基本上「一天只吃一餐」。她表示因為鹽會導致自己水腫，吃太多會造成腦袋不清醒。（圖／微博）
▲陳妍希在大陸綜藝節目上坦言，自己基本上「一天只吃一餐」，她表示因為鹽會導致自己水腫，吃太多會造成腦袋不清醒。（圖／微博）
影片曝光後立刻掀起討論，有人認為她的方法是在製造容貌焦慮：「我試過，這樣堅持不了幾天胃就垮了」、「妳自己一天吃一餐也沒見妳瘦」」、「別搞焦慮！」其中還有人呼籲大家不要輕易嘗試。不過也有不少粉絲出面緩頰：「有點心疼姐姐了」、「女明星好不容易啊」、「女明星為了保持身材都好拚」、「還是要注意身體健康！」

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