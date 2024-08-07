研調估Q3出貨僅成長0.9% 仁寶、和碩受惠消費機種旺季出貨優
品牌、通路業者擔憂成本及運費持續上升，而提前出貨，再加上適逢北美教育旺季，出貨優於預期，中國市場復甦力道不弱。研調機構認為，第2季全球筆電出貨優於預期，相較前季成長7.8%。不過，因第2季基期較高，旺季消費新機均價也高，以及品牌出貨仍較保守，第3季出貨僅估成長0.9%，季節性效應將不如以往。
記者魏妤庭／台北報導
DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫表示，第3季主要筆電品牌中，龍頭大廠聯想（Lenovo）欲衝刺歐美旺季消費市場出貨，但因中國市場需求轉弱，成長較為受限。第2名的惠普（HP）則在第3季受到教育機種淡季效應顯著，受到消費市場較為保守影響，出貨不增反減。第3名戴爾（Dell）主攻商務市場需求持續回升，加上積極佈局高通（Qualcomm）AI筆電產品，可望帶來新需求，表現可優於前2大品牌。
蕭聖倫表示，台系代工廠第3季成長高於市場，使台廠出貨佔比上升到74.4%，其中，仁寶、和碩受惠品牌客戶衝刺旺季消費機種出貨，將優於其他代工廠。
展望第4季，DIGITIMES研究中心表示，因中、高階AI NB平台到位，品牌亦將衝刺全年目標，全球NB出貨可望加速成長。預期2024年全球NB出貨可達1.73億台，較2023年成長4.6%。