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JK羅琳緊咬林郁婷性別風波！漫威男星發聲反擊：非常不喜歡她

▲《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）質疑台灣拳擊國手林郁婷性別的風波仍在延燒，演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》的華裔男星劉思慕也忍不住發聲，坦言自己很不喜歡JK羅琳現在的樣子（圖／劉思慕IG）
▲《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）質疑台灣拳擊國手林郁婷性別的風波仍在延燒，演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》的華裔男星劉思慕也忍不住發聲，坦言自己很不喜歡JK羅琳現在的樣子（圖／劉思慕IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

台灣拳擊國手林郁婷明（8）日將開打4強賽，被《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）質疑性別的風波卻仍在延燒，演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》走紅的華裔男星劉思慕也忍不住發聲，坦言自己很不喜歡JK羅琳現在的樣子，「我愛哈利波特，我討厭網路欺凌，我非常不喜歡她現在的模樣。」

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▲林郁婷在巴黎奧運挺進4強賽，若能一舉殺入金牌戰，將寫下空前紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷在巴黎奧運挺進4強賽，若能一舉殺入金牌戰，將寫下空前紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
《尚氣》劉思慕都看不下去　認不喜歡J.K.羅琳現在的模樣

劉思慕在社群平台Threads發表自己的看法，「你曾經是哪位名人的粉絲，但現在不再喜歡了，為什麼？我真的無法接受J.K.羅琳在網上的言論，網路經常過於草率地下結論，對那些不應受到這種待遇的人進行攻擊……但她一再重申一些非常危險的反跨性別言論，這真的影響到了我生活中包括親密朋友在內的人。」

劉思慕強調，自己還是很喜歡《哈利波特》這部作品，但他討厭網路欺凌，也非常不喜歡J.K.羅琳現在的模樣。這則貼文曝光後，立刻引來超過萬人按讚，不少人留言表示：「她一直都是這樣。我們只是沒有意識到這一點，因為她以前並不有名」、「J.K.羅琳對這位拳擊手的看法是錯誤的，但她不會放棄，她現在做的事既危險又可恨。」

▲（圖／劉思慕Threads）
▲劉思慕強調，自己還是很喜歡《哈利波特》這部作品，但他討厭網路欺凌，也非常不喜歡J.K.羅琳現在的模樣。（圖／劉思慕Threads）
▲JK羅琳在X（推特）上轉發《衛報》的報導，質疑台灣拳擊選手林郁婷等人竟可以獲得參加奧運的資格，JK羅琳也在貼文中寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂？等到一位女拳擊手留下了改變人生的傷害？還是等到女拳擊手被殺？」吸引上百萬人觀看。（圖／JK羅琳推特）
▲JK羅琳在X（推特）上轉發《衛報》的報導，質疑台灣拳擊選手林郁婷等人竟可以獲得參加奧運的資格，JK羅琳也在貼文中寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂？等到一位女拳擊手留下了改變人生的傷害？還是等到女拳擊手被殺？」吸引上百萬人觀看。（圖／JK羅琳推特）
J.K.羅琳發文質疑林郁婷性別　國際奧會發表聯合聲明

事實上，J.K.羅琳日前在推特轉發英國媒體《衛報》報導，質疑林郁婷等選手的性別爭議，「怎樣才能結束這種瘋狂呢？當一個女性拳擊手留下一生無法抹滅的傷口、又或者一位女性拳擊手被殺害？」對此，國際奧會事後發表聯合聲明，強調所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定。

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