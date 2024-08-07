順便賺外快？三星送選手「奧運手機」遭放二手網站　1支喊價8萬元

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沒想到的是，奧運還沒結束，在二手拍賣網站如ebay、法國二手交易網站Leboncoin上卻可以看見超過10件待出售的奧運版本手機。以ebay網站來看，一支奧運版本的「Galaxy Z Flip 6」價格從1275美元至2500美元（約台幣4.1萬至8.1萬元）不等。在Leboncuen上的售價則為1500歐元至2000歐元（約台幣5.3萬至7.1萬元）。賣家還在商品說明欄中，寫上了「未拆封包裝的全新商品」、「已裝箱」等字句。
據悉，三星電子提供給選手的手機版本為512GB的新款摺疊機Galaxy Z Flip6，採用醒目的黃色機身，並點綴金色的奧運五環標誌與帕運標誌，同時還會提供採用Venezia皮革製成的保護殼。此外，為了讓奧運參賽選手能在巴黎等地使用手機，每一隻手機當中還配有100GB的5G eSIM，且Samsung Wallet預載與可口可樂公司合作的通行證，方便選手在奧運村和帕運村免費暢飲自動販賣機的飲料。
若以一般版本的Galaxy Z Flip6來看，在美國的出貨價格約為1220美元（約台幣4萬元），也就是說選手是以高於世面的價格將手機賣出。
據《巴黎人》報導，三星已經掌握到這件事情，並向國際奧委會反應。不過因為是提供給選手的紀念品，因此決定酌情處理。有內部消息人士表示，「對於部分來自財政困難國家的選手來說，這款手機可以成為小小的收入來源。」
《巴黎人》評論指出，雖然三星提供的手機未如預期希望的被使用，而是被放到二手網站銷售，不過在打廣告的方面已經取得充分成功。
先前奧運頒獎典禮禁止攜帶包括手機在內的個人物品，但此次奧運因跟三星合作，而首次實現了「頒獎台自拍」的畫面。特別是在上月30日，乒乓球混雙頒獎典禮，韓國、北韓及中國選手們一同在頒獎台上使用三星的手機拍照，在各大媒體都掀起廣大關注。《巴黎人》表示，「這是比任何廣告都更有效的營銷戰略。」
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