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大稻埕煙火8/10最終場！加長480秒有飛字煙火　玖壹壹13組卡司曝

▲「2024大稻埕夏日節」最後一場煙火將於七夕8月10日登場，當天舞台將由玖壹壹、葛西瓦、芒果醬等13組大咖表演，另外煙火將高達480秒，還特別設計「Taipei 140」 飛字煙火。（圖／北市觀傳局提供）
▲「2024大稻埕夏日節」最後一場煙火將於七夕8月10日登場，當天舞台將由玖壹壹、葛西瓦、芒果醬等13組大咖表演，另外煙火將高達480秒，還特別設計「Taipei 140」 飛字煙火。（圖／北市觀傳局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「2024大稻埕夏日節」壓軸活動將於七夕8月10日登場，臺北市政府觀光傳播局介紹，當天舞台將由玖壹壹、葛西瓦、芒果醬、Theseus忒修斯、就以斯JOYCE等超強卡司接力帶來多首勁歌熱曲；晚間8時更將施放480秒「戀曲140」煙火秀。而配合當天活動晚間6時起，將針對大稻埕水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，活動場域周邊公車路線配合人潮將加密班次，請民眾搭乘大眾運輸工具前往。

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觀傳局表示，8月10日舞台活動自下午3時啟動，邀請民謠曲風的「嚴梵」、多次在StreetVoice平台拿下佳績的「林昱君」、網路當紅超人氣歌手就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump及亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦等13組藝人輪番熱力開唱。

▲玖壹壹11月即將在馬來西亞舉辦演唱會，但VIP包廂的價格出爐，竟高達新台幣7萬1000元，讓粉絲直呼：「沒打錯嗎？」（圖／玖壹壹臉書）
▲8月10當天舞台將由玖壹壹、葛西瓦、芒果醬等13組藝人上台表演。（圖／玖壹壹臉書）
觀傳局進一步說，配合七夕情人節晚間8時將施放480秒的「戀曲140」煙火秀，煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火，帶來今夏最浪漫、炫麗壯觀的臺北夜空。

觀傳局也說，為配合當日活動，將於8月10日晚間6時至10時30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

▲2024大稻埕煙火最終場是8月10日。（圖／NOWnews社群中心）
▲2024大稻埕煙火最終場是8月10日。（圖／NOWnews社群中心）
📍水門及自行車管制
淡3號至淡5號水門車輛（含機車、自行車）8月10日自上午6時起只出不進，下午3時30分起至晚間11時，淡1-6號水門車輛禁止通行（含機車、自行車）。活動場域周邊YouBike2.0（大稻埕碼頭站、大稻埕公園、大同16號廣場、陳天來故居、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站），也自晚間5時起暫停營運。

📍行人管制
考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局提醒，忠孝橋及台北橋的人行道，於8月10日晚間7時30分至9時管制行人通行（視狀況提前解除管制）；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也有實施淨空管制措施，請民眾多加留意。

▲「2024大稻埕夏日節」壓軸場將於七夕8月10日登場，當天將有交通管制。（圖／北市觀傳局提供）
▲「2024大稻埕夏日節」壓軸場將於七夕8月10日登場，當天將有交通管制。（圖／北市觀傳局提供）
觀傳局呼籲，活動預期吸引大批人潮，大稻埕碼頭周邊除會加派人力協助疏導，也透過CMS（資訊可變標誌）電子看板進行遠距提醒，請民眾多加利用大眾運輸工具前往，建議由捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車，共同維護周邊交通順暢。

參加活動前可先至台北地下街參與「第十四回夏日浴衣祭」集章兌禮及體驗活動並拍攝美照，也有日本舞踊及三味線演出可欣賞；或至迪化商圈採購伴手禮或享用晚餐，再步行至大稻埕碼頭欣賞舞台表演、煙火及河濱夜景。

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