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《龍月》泰百萬CP MosBank來台助陣！張豐豪床戰涂善存咬耳朵心悸

▲泰星Mos（左起）、Isbanky擁有百萬粉絲追蹤，特別來台力挺師弟。Jame Kasama、劉泯廷深情對視，涂善存、張豐豪CP上演背背樂，3對CP互相尬場。（圖／記者葉政勳攝)
▲泰星Mos（左起）、Isbanky擁有百萬粉絲追蹤，特別來台力挺師弟。Jame Kasama、劉泯廷深情對視，涂善存、張豐豪CP上演背背樂，3對CP互相尬場。（圖／記者葉政勳攝)

記者林奕如／台北報導

涂善存在BL劇GagaOOLala《彈一場完美戀愛 First Note of Love》重組張豐豪成CP，兩人之前本來就認識，因為合作又更熟悉，張豐豪先天有心臟瓣膜閉鎖不全，坦言拍吻床戲時太刺激，所以犯了心悸，張豐豪羞說：「我沒有拍過親密床戲，我好像有吻他（涂善存）耳朵，他有獨特味道。」

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該劇由涂善存、張豐豪、劉泯廷、泰星Jame Kasama主演，今（7）日舉行記者會，吸引不少粉絲到場追星，同場還有Jame Kasama的明星師兄《龍月》、《暮海情深》Mos、Isbanky（粉絲暱稱MosBank）到場加持，一字排開陣容盛大。

▲泰星Bank（右）與Mos（左）擔任特別嘉賓出席《彈一場完美戀愛 First Note of Love》發佈會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.07)
▲擁有百萬粉絲追蹤的泰星Isbanky（左）與Mos（右）擔任特別嘉賓出席記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲涂善存（前）、張豐豪（後）在《彈一場完美戀愛 First Note of Love》飾演一對情侶。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.07)
▲涂善存（前）、張豐豪（後）劇中上演激烈吻床戲。（圖／記者葉政勳攝)
張豐豪先天有心臟瓣膜閉鎖不全，若是激烈運動或是刺激會心悸，醫生建議不能重訓有氧等運動，他自認好動不聽勸，這次拍戲也出現類似狀況，尤其是拍吻床戲時，導演希望他和涂善存不講話，靠肢體溝通，張豐豪說：「我感受到他（涂善存）觸碰每一寸肌膚，當下感受滿開，進入在角色世界。」

張豐豪第一次拍親密戲，他笑回憶：「我好像有吻他（涂善存）耳朵，我必須當下感受他給我的愛，我給予同等的愛。」他也羞說，涂善存有獨特味道，像是費洛蒙，「有聽人家說每個人都會散發獨特氣味，我跟他非常靠近，聞到別人聞不到味道。」

▲劉泯廷（右）、泰星Jame Kasama Kranjanawattana（左）出席BL劇《彈一場完美戀愛 First Note of Love》發佈會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.07)
▲泰星Jame Kasama Kranjanawattana（左）、劉泯廷（右）劇中是一對小情侶。（圖／記者葉政勳攝）
這部戲是泰星Jame Kasama第一次來台拍戲，他是吃貨一枚，還嘗試台灣的泰式料理，像是月亮蝦餅等，他用中文說：「喜歡。」更誇讚綠咖哩味道滿不錯，被眾人爆料他最愛鍋貼，還因為吃太好胖了一點，他不認體重有增加，導演笑虧：「他是詐騙集團，沒有控制飲食，現場道具也吃。」

劉泯廷和Jame Kasama組成CP，他一開始也擔心語言問題，後來兩人拍戲久了就有默契，劉泯廷說：「突然有一天知道他在講什麼，就是神交感覺。」為了上鏡頭好看，他嚴格控制自己的體重，也推薦Jame Kasama健身、喝無糖飲料。

▲Amanda劉紀範（左起）、李英宏、張豐豪、涂善存、泰星Jame Kasama Kranjanawattana、劉泯廷、李佳歡、金泰佑出席《彈一場完美戀愛 First Note of Love》發佈會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.07)
▲Amanda劉紀範（左起）、李英宏、張豐豪、涂善存、泰星Jame Kasama Kranjanawattana、劉泯廷、李佳歡、金泰佑、導演出席記者會。（圖／記者葉政勳攝)

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